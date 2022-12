MU : Erik ten Hag prévient Lisandro Martinez

La suite après cette publicité

« Nous savons que la reprise se fera cinq ou six jours après la fin de la Coupe du monde. Mais Lisandro Martinez doit aussi accepter que le 27 décembre, c’est la reprise de la Premier League », a rappelé l’entraîneur néerlandais de 52 ans, qui a déjà eu le champion du monde argentin de 24 ans, sous ses ordres à l’Ajax. Élément important de la défense des Red Devils, Lisandro Martinez (24 ans) est donc attendu.

Manchester United recevra à Old Trafford, Nottingham Forest ce mardi (21h, 17e journée). Son coach ne sait pas s’il pourra être là, mais il est content pour son joueur : « il est en tournée à Buenos Aires et je peux le comprendre. Remporter la Coupe du monde pour son pays, c’est quelque chose de magnifique. C’est la plus haute chose que vous pouvez atteindre », dans des propos relayés par RMC Sport.

