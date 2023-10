FC Lorient : Eli Junior Kroupi, le Kylian Mbappé des Merlus !

Seizième de Ligue 1 avec une petite victoire pour quatre nuls et trois défaites, le FC Lorient vit un début de saison pour le moins compliqué. Pour autant, avant d’accueillir le Stade Rennais, dimanche 22 octobre, les Merlus peuvent se réjouir d’une chose : la sensation Eli Junior Kroupi. Formé au club, le jeune milieu offensif de 17 ans, capable d’évoluer en pointe mais aussi dans un rôle d’ailier gauche, sublime le secteur offensif lorientais depuis la reprise. Avant la trêve, la pépite des Bretons avait notamment marqué les esprits en inscrivant un doublé face à l’OL (3-3). Une performance XXL permettant aux siens d’arracher le point du match nul et donnant un peu plus de poids à son ascension fulgurante.

À 17 ans et 105 jours, Eli Junior Kroupi n’a d’ailleurs pas attendu pour entrer dans l’histoire du championnat de France puisqu’il est devenu le deuxième plus jeune joueur à inscrire un doublé en première division depuis l’ex-international Bernard Zénier (17 ans et 23 jours), en septembre 1974. Fils de l’ancien professionnel Eli Kroupi et déjà loué pour sa précocité, le numéro 22 du FC Lorient s’impose ainsi comme un titulaire en puissance. Sur le banc lors de la première journée, il s’offrait une passe décisive pour ses débuts contre l’OGC Nice, le 20 août dernier. Depuis, l’enfant du club enchaîne et le bilan est plus que flatteur. Avec 3 réalisations et 2 offrandes en 7 matches (dont 4 titularisations sur les 4 dernières rencontres), le crack lorientais affole les compteurs.

Eli Junior Kroupi impressionne déjà tout son monde !

Véritable poison pour les défenses adverses, extrêmement mobile sur tout le front de l’attaque et montrant déjà une véritable intelligence de jeu malgré son jeune âge, Junior Kroupi ne cesse d’impressionner. En conférence de presse, son entraîneur Régis Le Bris soulignait, par ailleurs, l’attitude d’un joueur «qui respire la joie de jouer au football», évoquant également de «belles choses à venir pour lui». Une admiration tout aussi présente dans le vestiaire lorientais… Dans des propos recueillis par Ouest-France, Tiémoué Bakayoko n’hésitait ainsi pas à comparer son coéquipier à un certain Kylian Mbappé. «C’est un phénomène. Il me fait un peu penser à Kylian Mbappé dans sa maturité de jeu. Il fait tout très vite. Il a déjà de bonnes stats pour un jeune de son âge. C’est incroyable. Il faut le protéger. Il faut lui laisser le temps de s’aguerrir un peu mais s’il continue comme ça, on a un futur Kylian Mbappé (rires).»

Une comparaison plus que flatteuse pour le jeune talent de la génération 2006, d’autant plus venant de l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco qui avait vu l’éclosion du Bondynois lorsqu’il jouait à ses côtés en 2016-2017. Déjà dans la lumière, Eli Junior Kroupi devra désormais confirmer les belles promesses laissées avant la trêve internationale et ainsi prouver que sa capacité à crever l’écran ne doit rien au hasard. De son côté, le FC Lorient, barragiste et d’ores et déjà à la lutte pour le maintien, prie pour que son protégé poursuivre sur sa lancée. Premier élément de réponse attendu, ce dimanche, face aux Rennais de Bruno Genesio…