OM : Medhi Benatia et les coulisses de la métamorphose d’Aubameyang

Au mental, l’Olympique de Marseille a écarté de sa route Benfica en quart de finale retour de Ligue Europa, jeudi soir. Qualifié pour la quatrième fois de son histoire dans le dernier carré d’une compétition européenne, l’OM devra se servir de sa performance face aux Portugais pour relever la tête en championnat. Pour ce faire, il compte s’appuyer sur Pierre-Emerick Aubameyang, encore décisif la veille à l’image de sa passe décisive pour Faris Moumbagna. Si l’ancien buteur de Chelsea a mis du temps avant de trouver son rythme de croisière, il démontre depuis plusieurs semaines son rôle de leader sur et en dehors du pré, le tout en se montrant à son aise devant le but adverse (24 buts et 10 offrandes en 43 matchs toutes compétitions confondues). Interrogé à son sujet sur les antennes de RMC, le conseiller sportif de l’OM, Medhi Benatia, a évoqué les coulisses de la métamorphose du Gabonais.

«Je peux pas avoir la prétention de dire que je l’ai bousculé. Je lui ai juste rappeler ô combien il est un joueur important. Il a fait une carrière incroyable et j’ai eu la chance de jouer contre lui. Donc je sais ce que ça représente de jouer contre lui. Je lui ai dit que 'la bonne saison de l’OM passera par sa bonne saison, tu es la star de l’équipe’… Beaucoup de personnes doutaient de lui alors qu’il a toujours été présent pour ses coéquipiers. Aujourd’hui, il est en confiance. Il met des buts et même quand il marque pas, il est décisif sur des actions. Dans l’attitude, il est irréprochable», a révélé le Marocain. Des déclarations qui s’inscrivent dans la lignée de celles du principal intéressé qui évoquait déjà en février le rôle du bras droit de Pablo Longoria.