HAC - PSG : Didier Digard revient sur son embrouille avec Luis Enrique

Pour ses débuts officiels sur le banc du Havre, Didier Digard a longtemps cru aller chercher un nul prestigieux face au PSG. Finalement, face à la pression des entrants parisiens, le HAC a finalement concédé une lourde défaite pour lancer sa saison de Ligue 1 (1-4). Une prestation frustrante pour l’ancien coach de Nice, sous tension durant la rencontre et souvent aux prises avec son homologue Luis Enrique. En effet, ayant reçu une bouteille de son homologue espagnol en première période, Digard n’a pas digéré cet épisode à l’issue de la rencontre.

Interrogé par DAZN, l’ancien milieu de terrain est revenu sur cet épisode : «Luis Enrique ? Ça ne chauffe pas du tout avec lui, moi ce que j’aime, c’est le respect et être juste. LE tire une bouteille et je la prends dans la jambe, il ne fait pas exprès mais je la reçois. Je le dis au 4e arbitre et il me dit qu’il est énervé contre ses joueurs et je trouve que c’est un manque de respect. Le coach est venu s’excuser après mais je n’ai aucun problème avec lui, juste je n’ai pas aimé cette réponse du 4e arbitre car ce n’est pas une raison.» Ambiance…