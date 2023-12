OL : le soulagement des tauliers lyonnais

Ce dimanche, l’OL s’est imposé 3 à 0 face à Toulouse. Les Gones ont pu compter sur Alexandre Lacazette, auteur d’un triplé. En zone mixte, le capitaine a évoqué Pierre Sage, le rumeurs sur Genesio et Sampaoli mais aussi son soulagement de pouvoir aider l’équipe. «Le soulagement d’avoir remporté cette victoire à domicile est immense. Je suis ravi d’avoir réussi le triplé, mais surtout, je suis content que nous ayons gagné à la maison. Je tiens à saluer le travail de Rémy Vercoutre qui m’a prodigué de précieux conseils, donc un grand bravo à lui. Ensuite, j’ai réussi à faire ce qui était nécessaire sur le terrain. Nous étions au courant de notre situation depuis un certain temps, mais c’est seulement récemment que nous avons pris conscience de la manière dont nous devions jouer. C’est une nouveauté pour moi, mais je vais m’efforcer d’être performant dans cette situation.»

Maxence Caqueret a également employé le mot soulagement pour commenter ce succès. « Une victoire qui fait énormément de bien devant nos supporters qui nous ont encouragés tout au long du match. Nous sommes conscients que ce n’est qu’un match, et il va falloir enchaîner. Cette nécessité est d’autant plus compréhensible compte tenu de notre situation actuelle. À 2-0, nous avions à cœur de marquer le troisième but, et ce match démontre notre solidité. Il est crucial de maintenir cette dynamique. Nous avons inscrit trois buts aujourd’hui sans en encaisser. Il est impératif de capitaliser sur cette performance. Nous avons fait preuve de caractère, nous avons su marquer aux moments opportuns.» Même chose pour Anthony Lopes, sur OLTV. «C’est simplement un soulagement, il y a de la joie, c’est notre première victoire à domicile. Nous allons rester humbles et continuer de travailler pour remporter d’autres matches.» Gagner à Monaco vendredi serait un sacré coup !