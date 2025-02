OL : la sortie cash d’Alexandre Lacazette sur son avenir

Tic, tac… Dans un peu plus de quatre mois, Alexandre Lacazette (33 ans) sera officiellement un joueur libre. En effet, le contrat du Général s’achèvera le 30 juin prochain. Et si une prolongation aurait été une évidence après ses deux saisons précédentes, cette fois-ci, ce n’est pas la même chose. Habitué à enchaîner les buts depuis son come-back à Lyon à l’été 2023, l’attaquant a un peu plus de difficultés cette saison. Malgré cela, il affiche un bilan de 10 buts et de 2 assists en 28 apparitions toutes compétitions confondues pour le moment. Mais tout le monde sait à l’OL qu’il peut faire bien mieux.

Que ce soit au niveau des statistiques ou bien de son influence sur le jeu des Gones. Blessé récemment, "Lacaz" n’est pas encore totalement remis d’après Paulo Fonseca. Ce que le joueur a confirmé : «à l’entraînement, j’ai pris une décharge, et ça m’a créé un problème au ligament interne. Ce n’est pas grave, mais c’est long à digérer (…) J’ai encore des douleurs au genou. Je travaille beaucoup avec les kinés et les préparateurs pour revenir. Ce n’est pas grave mais c’est long. Je peux ressentir des douleurs à certains moments, à d’autres non. Je me suis senti bien en rentrant contre Montpellier.»

Lacazette arrive à un tournant

Il serait donc possible de le voir à l’œuvre dimanche soir face aux champions de France. Dans le cas contraire, c’est Georges Mikautadze qui devrait avoir la préférence de Paulo Fonseca. L’expérience du Général serait un plus, lui qui reste sur deux buts lors de ses dernières sorties en Ligue 1. Cela pourrait d’ailleurs être la dernière fois qu’il croise le fer avec le PSG sous le maillot lyonnais, puisqu’il sera bientôt libre. En novembre dernier, après la victoire face à l’ASSE lors du derby, il était resté assez flou sur son avenir. Il avait indiqué qu’il pourrait s’agir de son dernier match contre les Verts au Groupama Stadium.

Puis, il avait ajouté : «ce serait bien (de jouer d’autres OL-ASSE, ndlr). Mais ce n’est vraiment pas le moment d’en parler.» Et ce n’est visiblement toujours pas le bon moment comme il l’a avoué ce vendredi face à la presse. « Le club le sait. Je ne veux pas qu’il y ait de communication, de conversation sur moi jusqu’à la fin de saison, c’est l’équipe et le club et l’équipe en avant, pas mon cas personnel. On n’entendra rien sur moi.» L’an dernier, Lacazette avait discuté très sérieusement avec un club saoudien. Mais il était finalement resté à Lyon. Cette fois-ci, son statut d’agent libre pourrait lui ouvrir de nombreuses portes. Il reste à savoir si celle de l’OL sera ouverte ou si elle se refermera.