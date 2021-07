Le Barça s'est débarrassé de Matheus Fernandes par e-mail

Le 31 janvier 2020, le FC Barcelone et le club brésilien de Palmeiras trouvaient un accord pour le transfert de Matheus Fernandes Siqueira, 21 ans, qui rejoindrait la Catalogne le 1er juillet 2020. Montant du transfert : 7 millions d'euros, plus 3 millions de bonus. Le milieu de terrain paraphait un contrat de 5 ans. Echaudé par l'épisode Neymar, le Barça ajoutait une clause libératoire à 300 millions d'euros. Tout le monde s'attendait à un coup malin réalisé par les Blaugrana. Il n'en sera rien. A peine arrivé en Espagne, le joueur était prêté pour les six derniers mois de la saison à Valladolid où, déjà peu utilisé à Palmeiras, il ne jouait pratiquement pas (3 apparitions en Liga). La saison dernière, le joueur recruté par Eric Abidal (alors qu'il évoluait avec la réserve de Palmeiras) avait bel et bien intégré le groupe de Ronald Koeman. Mais ce fut encore très laborieux. Dix-minutes face à Kiev en Ligue des champions. Pas mal de bancs. Et c'est tout.

Dix millions jetés par les fenêtres ? De retour au poste de Président du FC Barcelone depuis janvier dernier, Joan Laporta l'avait annoncé. Il ne ferait aucun cadeau. La grande lessive estivale était attendue. Il y a quelques jours, Matheus Fernandes a été libéré de son contrat par le FC Barcelone. Quatre ans avant son terme. Une décision qui ne surprend pas. Mais qui interroge sur la manière. Sans pitié, le Barça s'est tout bonnement débarrassé de Matheus Fernandes par e-mail. Faits reprochés, selon la radio catalane RAC-1 : méforme pendant la saison, évaluation comparative avec les autres milieux de l'effectif (temps de jeu et rendement) et prise en compte de neuf paramètres lors des séances d'entraînement (résultats en dessous de la moyenne dans six paramètres). Le Brésilien n'aura même pas reçu un coup de téléphone de la part du staff. Et déjà ses avocats préparent la contre-attaque, évoquant un licenciement abusif. Pour tenter de réparer les erreurs du passé, le Barça se montre sans pitié.