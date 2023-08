Benfica : les débuts de rêve d’Angel Di Maria

La suite après cette publicité

Pour ceux qui en doutaient encore, quand un joueur est épanoui dans une équipe, il vole. Un constat valable à n’importe quel âge. À 36 ans, Lionel Messi l’a prouvé en étant à la cave avec le Paris Saint-Germain, mais rayonnant en sélection nationale et aujourd’hui avec l’Inter Miami. À 35 ans, son ami et compatriote Angel Di Maria le démontre aussi. Parti du PSG les larmes aux yeux (après sept ans passés dans la capitale française), Fideo a passé un an à la Juventus. Une année en Italie ponctuée par 8 buts et 7 passes décisives en 40 matches, toutes compétitions confondues.

Pas si mal, mais les deux parties ont préféré se séparer. Toujours aussi assoiffé de victoire, notamment depuis son sacre mondial à Doha en décembre 2022, ADM a alors fait le choix du cœur pour se relancer. Treize ans après avoir quitté Lisbonne pour rejoindre le Real Madrid, Di Maria a fait son grand retour à Benfica. Un come-back célébré comme il se doit par les supporters des Aguias et très émouvant pour le principal intéressé. « Sincèrement, je remercie tout le monde, le président (Manuel Rui Costa), de m’avoir permis de revenir encore une fois à la maison. C’est un mélange de plein de sentiments, je les ressens ici, partout… C’est inexplicable. Je vous remercie éternellement d’être venu me recevoir », déclarait-il le 7 juillet dernier.

Di Maria est heureux à Lisbonne

Un sentiment de bien-être qui s’est confirmé sur le terrain. Lors des matches amicaux de présaison, le champion du monde 2022 a inscrit trois buts et délivré une passe décisive contre le FC Bâle, Al-Nassr et le Celta de Vigo. Des débuts canon. Hier, Di Maria a confirmé son état de grâce. Et pas contre n’importe qui. Benfica affrontait le FC Porto pour le compte de la Supercoupe du Portugal. Un clasico lusitanien remporté par les Aguias (2-0). Et devinez qui a ouvert le score… Angel Di Maria bien évidemment. Plutôt bien muselé lors des 45 premières minutes, l’Argentin s’est libéré au retour des vestiaires et le résultat a été probant. Buteur lors du premier match officiel de la saison du SLB face à un adversaire contre lequel il n’avait jamais marqué, Di Maria ne pouvait pas rêver meilleure entame.

« J’ai imaginé cette joie de gagner un titre qui me manquait avec Benfica. J’avais gagné les deux autres (le championnat et la Coupe de la Ligue), mais celui-là me manquait. Je l’ai gagné dès le premier match, ce qui est très agréable. C’était incroyable de sentir le soutien des supporters quand je suis arrivé au stade, c’était quelque chose de magique. Dans un match difficile, nous avons eu des difficultés en première période, mais en deuxième période, nous avons changé et amélioré notre jeu et nous avons remporté ce titre. Je n’ai jamais douté que je voulais revenir à Benfica. C’est ce que j’ai toujours eu en tête depuis mon départ (en 2013). Je suis bien parti, je suis revenu au bon moment et dès le premier match, nous avons remporté un titre. L’objectif est de remercier le public qui m’a accueilli au stade de la Luz lors de mon retour », a-t-il confié à l’issue du match. Et ce n’est qu’un début.