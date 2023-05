La dernière folie de Memphis Depay

La suite après cette publicité

Memphis Depay est un footballeur et un homme au style affirmé. Le Néerlandais, qui a plusieurs tatouages sur le corps, aime beaucoup les objets de luxe. Il s’est d’ailleurs fait un joli cadeau comme l’explique AS. L’ancien joueur de l’OL a partagé sur Instagram une photo de sa nouvelle voiture, une Mercedes-Benz Classe S 680 Maybach conçue par Virgil Abloh et Gorden Wagener.

D’après le média ibérique, il n’en existe que 150 modèles dans le monde entier. Ce véhicule, «noir et brillant à l’extérieur avec un dessous couleur camel, dispose d’un moteur V12 et 612 chevaux, et est capable de passer de 0 à 100 km/h en seulement cinq secondes.» Memphis en possède donc un, lui qui n’a pas hésité à débourser près de 500 000 dollars, soit un peu plus de 463 000 euros. Quand on aime, on ne compte pas.

