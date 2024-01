Mercato : les dossiers brûlants de l’hiver en Serie A

C’est désormais officiel : le mercato hivernal a ouvert ses portes dans la plupart des grands championnats européens, dont l’Italie. Encore une fois, la Serie A va rythmer une belle partie des prochaines semaines, alors que tous les clubs italiens sont encore en lice dans une compétition européenne. Beaucoup de grandes écuries italiennes vont profiter de cette période mouvementée sur le marché des transferts. Surtout que ce mercato est un peu particulier pour le football italien puisque le gouvernement de Giorgia Meloni a sonné la fin du decreto crescita (décret croissance). Prévue au 31 décembre 2023, l’expiration de ce véritable coup de pouce fiscal visant à stimuler la relance économique et permettant, notamment, d’exempter d’impôt 50% du revenu salarié des joueurs étrangers, devrait considérablement changer la donne dans le paysage du football italien. De nombreux joueurs mettent l’Italie à leurs pieds et les noms de Teun Koopmeiners, Joshua Zirkzee, Lazar Samardžić, Lewis Ferguson, Giorgio Scalvini, Samuele Ricci, Radu Drăgușin ou encore Alessandro Buongiorno continuent d’attirer les convoitises des grandes équipes.

La suite après cette publicité

Chantier au milieu pour la Juventus

Ne participant à aucune compétition européenne cette saison, la Juventus mise tout sur le championnat et la coupe. Et les joueurs de Massimiliano Allegri ont réalisé une très belle première partie de saison. En effet, la Vieille Dame pointe à la 2ème place du classement, à seulement deux unités du leader de l’Inter mais avec une nette avance sur l’AC Milan. Si les Bianconeri veulent doubler les Nerazzurri, il leur faudra quelques renforts pour s’assurer au moins un trophée cette année, alors qu’ils sont toujours en course en Coppa avec une 8e de finale à jouer contre la Salernitana. Selon les dernières informations en provenance d’Italie, le chantier principal reste le milieu de terrain pour la Juventus. De ce fait, la nouvelle direction turinoise, portée par Crisitano Giuntoli, a ciblé plusieurs profils pour améliorer l’entrejeu. Le rêve a été pendant longtemps l’international serbe de l’Udinese, Lazar Samardžić, mais la piste a désormais complètement disparu en raison de problèmes économiques. Les négociations pour Kalvin Phillips et Pierre-Emile Hojbjerg restent au point mort. Comme nous vous le révélions en exclusivité plus tôt dans l’année, Teun Koopmeiners représente aussi une piste sérieuse mais il semble encore trop tôt pour que la Vieille Dame puisse répondre aux attentes économiques de l’Atalanta. Même son de cloche pour le milieu brésilien de la Dea, Ederson, également sondé par la Juventus. A voir désormais où la Juventus trouvera ses solides ajouts, alors que des idées low cost commencent à émerger notamment celles menant à Morten Frendrup, Andrea Colpani et Sandi Lovric, d’après nos indiscrétions.

À lire

Première recrue hivernale pour l’Inter Milan

Refaire les barbelés à l’AC Milan

Samuel Chukwueze, Christian Pulisic, Yunus Musah, Noah Okafor, Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders, Marco Sportiello, Luka Romero… Une chose est certaine : l’AC Milan n’avait pas chômé lors du dernier mercato d’été pour renforcer ses rangs, avec la nouvelle direction autour de Giorgio Furlani et Geoffrey Moncada. Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu et les Rossoneri ont plus que jamais besoin d’ajustements dans leur effectif pour retrouver de belles couleurs car malgré une 3ème place, le club lombard compte sept points de retard sur son rival milanais. En ce sens, Milan est mentionné dans des rumeurs pour renforcer plusieurs lignes, notamment la défense qui reste le principal objectif hivernal. Si Clément Lenglet a été un temps convoité et reste toujours une piste sérieuse, la direction a deux autres noms en tête. Reprenant la logique de la signature de Fikayo Tomori en 2021, le Milan se tourne vers la Premier League pour renforcer son arrière-garde avec Lloyd Kelly et Jakub Kiwior ciblés, selon nos informations. Le latéral Juan Miranda du Betis et le milieu Hamed Junior Traorè de Bournemouth sont aussi convoités. Tout comme l’attaquant Serhou Guirassy mais la concurrence s’annonce très rude. Pendant ce temps, les dirigeants travaillent aussi sur l’arrivée prochaine de Filippo Terracciano, en provenance de Vérone. Ce mercato est en tout cas capital pour les Rossoneri, en proie à une crise avec l’ombre d’un licenciement de Stefano Pioli qui plane à l’horizon.

La suite après cette publicité

Derniers ajustements pour l’Inter

Leaders de Serie A, l’Inter Milan devra également se frayer un chemin en Ligue des Champions alors qu’elle a hérité d’une 8e de finale compliquée contre l’Atlético de Madrid. Pour parvenir à leurs fins, les dirigeants lombards ont décidé de s’activer sur le marché des transferts cet hiver, malgré des finances non-flexibles dans le rouge. Et depuis plusieurs jours, le nom de Tajon Buchanan revient avec insistance. Auteur d’une première partie d’exercice convaincante avec le Club Bruges (3 buts et 4 passes décisives en 20 apparitions toutes compétitions confondues), le Canadien est capable d’évoluer en tant que milieu droit ou en tant que piston droit. Ciblé par les Nerazzurri, il a finalement passé sa visite médicale ce jeudi. Son transfert va coûter dans les 7 millions d’euros à la direction milanaise et l’officialisation reste imminente. Mais le club lombard n’a pas dit son dernier mot sur le marché et continue de travailler sur plusieurs fronts. Les négociations se poursuivent avec le LOSC pour l’arrivée gratuite de Tiago Djaló, l’été prochain, en fin de contrat dans 6 mois. Dernier gros dossier en cours : le milieu polonais, Piotr Zieliński, qui devrait bien rejoindre l’Inter en juillet après la fin de son bail avec le Napoli. Même s’il a répété son attache pour les Partenopei, le Polonais devrait plier bagages pour les Nerazzurri dans 6 mois.

Le Napoli en quête de solutions

Auteur d’une saison mouvementée et plus que décevante pour des tenants du titre, le Napoli, désormais entraîné par Walter Mazzarri après l’éviction de Rudi Garcia, doit frapper de grands coups sur le mercato d’hiver, si la direction autour du président Aurelio De Laurentiis souhaite sauver cette campagne de championnat. La plus grande mission sera de verrouiller (enfin) la signature de l’international serbe, Lazar Samardžić. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs : l’Udinese exige 25 millions, le Napoli veut diminuer le montant à 20 millions. Mais les Partenopei ont déjà des accords contractuels avec le joueur et son entourage. Le père et représentant de Samardžić est arrivé en Italie pour boucler le deal dans les prochains jours. Dans les autres gros dossiers napolitains, l’arrivée de Pasquale Mazzocchi en provenance de la Salernitana est quasiment assurée, tandis que le club napolitain continue de chercher des renforts en défense avec une liste de cibles composée de Takehiro Tomiyasu et Jakub Kiwior. Mais selon nos informations, Naples rêve toujours de Giorgio Scalvini mais l’Atalanta en demande beaucoup trop, alors que de grandes écuries de Premier League et de Bundesliga lorgnent également le jeune défenseur italien. Aurelio De Laurentiis voulait donc jeter son dévolu sur Radu Drăgușin mais ici aussi, la concurrence est difficile à défier avec Tottenham dessus, même si Naples ne lâche pas la corde. Le jeune Martin Vitík du Sparta Prague est une alternative pour les Napolitains. En tout cas, le président a promis des mouvements et une grosse enveloppe à dépenser : «Tout ce qui s’est passé jusqu’à présent est de ma responsabilité. Toute la faute ne doit pas incomber aux joueurs ou aux entraîneurs mais seulement à moi. Je dois m’excuser auprès des Napolitains, auprès des supporters si nous en sommes là au classement. Le championnat est encore long, nous avancerons avec le mercato»

La suite après cette publicité

Les clubs romains veulent rebondir

Dans la capitale aussi, les deux clubs de Rome doivent faire des emplettes pour espérer remonter au classement puisque les Giallorossi pointent à la 7ème place, non loin devant des Biancocelesti décevants à la 9ème position. Avec la blessure de Chris Smalling et la convocation d’Evan Ndicka avec la Côte d’Ivoire pour la CAN, l’AS Roma axe son marché hivernal sur des renforts défensifs. Un temps convoité, la piste menant à Leonardo Bonucci semble définitivement abandonnée après la gronde des tifosi. Aujourd’hui, les plans B fixés se nomment Eric Dier de Tottenham, Ben Gofrey d’Everton, Arthur Theate du Stade Rennais mais surtout Radu Drăgușin du Genoa, décidément très populaire auprès des gros clubs italiens. Mais pour acheter, la Roma devra vendre ou couper des prêts et Renato Sanches, Andrea Belotti et Leonardo Spinazzola pourraient en faire les frais. Ce dernier discute d’ailleurs avec Galatasaray, alors qu’il refuse toujours de prolonger son bail, d’après nos indiscrétions. Du côté de la Lazio, l’hiver pourrait être néanmoins assez calme dans le sens des arrivées mais si Ciro Immobile venait à être vendu, alors un attaquant pourrait faire le chemin inverse. Néanmoins, Maurizio Sarri réclame quelques renforts. Les Laziali ont contacté l’entourage d’Antonio Candreva, alors que la direction rêve de convaincre Giovanni Simeone de quitter le Napoli. Wilfried Gnonto est également envisagé pour apporter du sang neuf en attaque, ainsi que Hamed Junior Traorè de Bournemouth qui a plusieurs clubs italiens à ses trousses. A noter également que l’Aigle et la Louve romains se disputent pour le jeune défenseur argentin du Boca Junior, Nicolás Valentini.