L’Allemagne en pleine crise !

Une seule victoire en 2023, face au Pérou. Et c’est tout. L’Allemagne traverse une sale période. Après la Belgique et la Pologne, c’est la Colombie qui l’a battue hier soir, sur le score de 2-0, à Gelsenkirchen. Une nouvelle déconvenue qui fait tache alors que le pays s’apprête à accueillir le prochain Euro.

Hansi Flick, le sélectionneur, prend cher dans la presse allemande, et se fait étriller par les consultants, tel Lothar Matthäus. « C’était la même chose avant la Coupe du monde. Flick voulait apparemment essayer quelque chose maintenant – mais cela a horriblement mal tourné. (…) La Colombie méritait pleinement la victoire, elle était plus agressive, plus rapide en attaque. L’équipe est fatiguée et incertaine. Le casting en attaque est mauvais, le jeu de construction est mauvais. »

Les critiques pleuvent

Avec un seul tir en première période, c’est peu dire que la Nationalmannschaft a déçu le public de la Veltins Arena, stade de Schalke 04, qui n’a pas hésité à siffler. Et les moqueries tombent de partout. Ter Stegen et Emre Can empêchent un militant de s’attacher à un poteau ? « La meilleure action défensive de l’équipe », tacle Bild. Même du côté des joueurs, on commence à s’affoler face à la situation.

« De toute évidence, cela ne suffit pas. C’est dramatique ! Nous nous sommes encore remis. Les entraînements étaient de haut niveau, mais on ne le comprend pas du tout sur le terrain. Vous pouvez trouver de bonnes périodes, mais dans l’ensemble, c’est beaucoup trop peu », a ainsi lancé Leon Goretzka après la rencontre. Les vacances arrivent à point nommé pour la sélection allemande.