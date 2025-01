BL : le Bayer met la pression sur le Bayern, le duo Marmoush-Ekitike s’amuse avec Francfort

Le Bayer Leverkusen réalise une bonne opération dans cette 17e journée de Bundesliga. Les hommes de Xabi Alonso recevaient Mayence et l’ont emporté 1-0 grâce à Grimaldo. En attendant le match du Bayern Munich, qui reçoit Hoffenheim demain en Bavière, le champion en titre revient à un petit point derrière son rival. Autre performance du soir, la large victoire de l’Eintracht sur Fribourg 4-1 qui permet aux Aigles de confirmer cette 3e place.

Le duo Marmoush-Ekitike a encore frappé. Le premier termine ce match avec un but et une passe décisive, alors que le Français a inscrit le 3e but des siens. Enfin, dernier match de la soirée, Wolfsburg n’a fait qu’une bouchée de Gladbach 5-1, qui va décidément bien mal. Les Loups font un bond de 4 places au classement et se retrouvent 6es.

Les résultats des matchs de 20h30 :

Bayer Leverkusen 1 - 0 Mayence : Grimaldo (48e)

Eintracht Francfort 4 - 1 Fribourg : Koch (43e), Marmoush (65e), Ekitike (71e), Collins (81e) ; Doan (37e)

Wolfsburg 5- 1 Borussia Mönchengladbach : Wind (3e), Maehle (60e), Arnold (75e) Nmecha (83e, 87e) ; Fukuda (89e)