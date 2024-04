La situation terrible d’Ángel Di María avec les narcotrafiquants

Angel Di Maria a 36 ans, mais il est toujours au top. De retour à Benfica, l’ailier argentin marche sur l’eau, à l’image de sa belle prestation contre l’OM plus tôt cette semaine, avec un but à la clé. Cette saison, il totalise 8 buts et 8 passes décisives en 24 rencontres de championnat portugais. Une belle deuxième jeunesse lisboète, avant de préparer une retraite, que beaucoup imaginaient prendre place en Argentine.

Beaucoup d’Argentins espéraient ainsi le voir mettre fin à sa carrière à Rosario Central, son club formateur, dans sa ville de naissance. Seulement, comme l’explique Marca, c’est une possibilité qui n’est actuellement pas sur la table. La faute aux narcotrafiquants, qui sévissent depuis quelques mois de façon très intense dans la ville argentine. Sa famille a ainsi été menacée, et a reçu des messages particulièrement violents. « Dis à ton fils de ne pas revenir, sinon on tue quelqu’un de votre famille. Même Pullaro (gouverneur de la région, NDLR) ne pourra pas te sauver. Nous ne sommes pas des rigolos », avaient reçu ses parents.

Pas de retour en Argentine

Des messages dont la famille Messi avait aussi été victime, et qui ont surtout pour but de faire régner la terreur et de faire peur au reste de la population en ciblant des personnalités publiques, plus que de viser directement la cible des messages. Un message envoyé à destination du reste du pays pour faire comprendre que les narcos font la loi. Des menaces prises très au sérieux par Di Maria, qui a décidé de revoir ses plans d’avenir.

Il aurait donc décidé de faire une croix sur un retour dans le championnat argentin pour l’instant, en raison de cette insécurité terrible. Son avenir devrait donc plutôt s’écrire dans des destinations comme la Major League Soccer ou la Saudi Pro League. Ce sont deux options qu’étudie sérieusement le champion du monde 2022, qui ne devrait donc pas reporter les couleurs de Rosario Central.