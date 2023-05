Kylian Mbappé est-il trop grand pour le PSG ?

La suite après cette publicité

«Je pense qu’il va devoir rapidement partir du PSG et aller en Premier League. Le PSG est un énorme club, mais je pense qu’il fait tout ce qu’il pouvait faire en Ligue 1. Il lui faut un club comme Manchester United ou le Real Madrid. S’il veut atteindre le niveau de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, je pense qu’il est obligé de rejoindre un de ces deux clubs». Ces mots sont ceux de Wayne Rooney, ancienne légende de Manchester United. Un discours tranché et largement partagé au moment d’évoquer la situation de Kylian Mbappé dans la capitale française. «Je pense que Paris, qui est encore en développement, n’est pas au niveau d’un Real ou d’un Barça avec tout le respect que j’ai pour le PSG. Tant qu’il sera au PSG, il y aura des rumeurs. Vous dire aujourd’hui quel est le meilleur choix pour sa carrière, c’est lui et son feeling», assurait, par ailleurs, Louis Saha (20 sélections, 4 buts avec les Bleus) au sujet du Bondynois. «C’est évident que Mbappé veut jouer pour le Real Madrid. Il est trop grand pour un club comme le Paris Saint-Germain et il veut franchir une nouvelle étape dans sa carrière,» promettait, enfin, Guillem Balague à la Cadena Ser.

Nombreux sont les passionnés et observateurs à s’interroger sur la place de Kylian Mbappé au PSG. Ou plutôt de sa grandeur face à la décadence parisienne observée ces derniers mois. Et pour cause. Qu’importe ses prises de parole pour rappeler les principes élémentaires de la vie d’un footballeur professionnel. Qu’importe son apport époustouflant à la pointe de l’attaque parisienne (35 buts et 9 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison). Qu’importe sa rage de vaincre. Le numéro 7 des champions de France en titre chavire également, à son insu, dans les eaux profondes d’un projet en décrépitation. Meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale avec 206 réalisations, Kylian Mbappé porte désormais, à lui seul ou presque, un projet chancelant. Leader technique sur le terrain, l’ancien Monégasque - prolongé en mai dernier jusqu’en juin 2025 - semble aujourd’hui mériter mieux qu’un club mal géré et qui n’apprend pas du passé en reproduisant à chaque fois les mêmes erreurs. Pour les plus conservateurs - attachés au principe de l’institution au-dessus du joueur - cette analyse froissera sans doute quelques certitudes.

À ceux-là, proposons alors un pas de côté et un brin de philosophie. Celui de considérer l’avenir d’un joueur. D’une pépite écrasant tout sur son passage. D’un crack devenu champion du monde à seulement 19 ans. D’un attaquant d’ores et déjà au sommet d’un club crée en 1970. D’un gamin animé par l’envie de marquer l’histoire de son sport au point d’en devenir l’unique référence. Convoité par les plus grandes écuries européennes - le Real Madrid en premier candidat - Kylian Mbappé a pourtant une nouvelle fois juré fidélité aux Parisiens en mai dernier. Une dépendance renouvelée jusqu’en juin 2025 et encouragée par un contrat juteux (6 M€ brut mensuels, assortis de primes vertigineuses). En pleine tempête dans la capitale française, une nouvelle fois éliminé dès les 8es de finale de C1, sorti par le rival marseillais en Coupe de France et toujours sous pression du RC Lens et de l’OM en championnat, l’ancien attaquant du Rocher pourrait bel et bien se lasser d’une telle trajectoire.

Dévoreur de trophées, l’actuel meilleur buteur de la Ligue 1 et ses 23 réalisations peut-il alors se dire qu’il n’arrivera jamais à remporter la Ligue des Champions sous le maillot parisien ? Pire encore, que ces revers à répétition sur la scène européenne - sans parler d’une suprématie nationale remise en question - ternissent, à tout jamais, une carrière supposée atteindre des sphères inégalables. Au sortir d’une nouvelle après-midi cauchemardesque pour le PSG, humilié (1-3) par le FC Lorient sur ses terres, les interrogations autour de la trajectoire prise par l’international français (67 sélections, 38 buts) restent, plus que jamais, légitimes. Déjà sauveur à Angers, le week-end dernier, en inscrivant un doublé pour permettre aux siens de l’emporter sans briller, Mbappé était certes proche de remettre ses coéquipiers dans le match, ce dimanche, face aux Merlus. Plein de roublardise, le champion du monde 2018 subtilisait le ballon à Yvon Mvogo pour égaliser. Un but gag anodin puisque le FLC profitait (encore) des largesses défensives parisiennes pour reprendre l’avantage dix minutes plus tard…

Un statut différent à Madrid ?

De quoi renforcer l’idée que cette équipe parisienne ne dépend que de lui, dans ses bons moments, et de bien trop d’autres, dans les moins bons. Kylian Mbappé, trop grand pour le PSG ? «Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain», assurait, de son côté, l’intéressé à la suite d’une vidéo réalisée pour la campagne de réabonnement du PSG pour la saison 2023-2024. Si les Merengues se réjouissent évidemment des malheurs actuels du Paris Saint-Germain, cette éventualité relance, quoi qu’il en soit, plus que jamais l’avenir du buteur de 24 ans. Face à ce climat de tension et un projet sportif en déliquescence totale, comment ne pas imaginer la possibilité d’un départ ? Non pour se fuir, chose impossible, mais pour se trouver et goûter à la puissance d’une Casa Blanca pouvant se targuer de cinq Champions League lors des dix dernières éditions…

Aux côtés de joueurs programmés pour dominer, entourés et parfaitement pilotés, KM7 chasserait, à coup sûr, ses craintes actuelles. Celles de perdre son temps et de multiplier les rendez-vous manqués. En cas d’arrivée dans la capitale espagnole, Kylian Mbappé trouverait, par ailleurs, un défi à la hauteur de son talent. Un club historique où les actes doivent obligatoirement suivre les mots. Une formation déjà taillée pour tout rafler où le Bondynois devra alors autant prouver, voire plus, que l’inépuisable Karim Benzema, l’inarrêtable Vinicius Junior et l’impressionnant Rodrygo. Un projet ancré où il est difficile, pour ne pas dire impossible, de mettre à mal l’institution. Un statut forcément bien différent de celui actuellement endossé en terres parisiennes…