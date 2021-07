FC Barcelone : Antoine Griezmann sacrifié pour prolonger Lionel Messi

Tout doit disparaître. Le FC Barcelone, après avoir accueilli trois recrues libres (Eric Garcia, Memphis Depay et Sergio Agüero), doit dégraisser. Économiquement, au regard des statuts de la Liga, c'est même impératif si le club catalan souhaite pouvoir offrir un nouveau contrat à Lionel Messi (34 ans), dont le précédent bail a expiré au soir du 30 juin.

Seulement, pour l'heure, les Blaugranas peinent à avancer dans leur opération départs. Ils ont bien proposé une résiliation à Samuel Umtiti (27 ans) et Miralem Pjanic (31 ans), mais les deux joueurs ont refusé. D'autres comme Junior Firpo (24 ans), Martin Braithwaite (30 ans), Neto (31 ans) ou Carles Aleña (23 ans) disposent de quelques courtisans, mais l'économie de leurs salaires ne suffira pas à dégager les fonds nécessaires.

Griezmann a des courtisans

Alors, il se murmure qu'un poids lourd pourrait être sacrifié cet été. Un élément bankable capable et de rapporter des liquidités et d'alléger la masse salariale. Et ce joueur, selon El Chiringuito de Jugones, c'est Antoine Griezmann (30 ans). Le média révèle qu'une réunion aurait eu lieu il y a quelques jours entre l'entraîneur Ronald Koeman et le président Joan Laporta au sujet d'un possible départ du champion du monde 2018, à l'aube de sa troisième saison au Camp Nou (71 apparitions en Liga, 22 réalisations jusqu'ici).

Des intérêts italiens (la Juventus a souvent été annoncée sur ses traces) et anglais (la piste Manchester City a été évoquée ce week-end) sont cités. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Grizi, qui n'avait pas l'intention de partir aux dernières nouvelles, dispose d'une clause libératoire fixée à 800 M€. Mais le Barça se montrera bien moins gourmand en cas de négociations concrètes. On le pressentait en mai. Désormais, les Espagnols n'ont plus franchement le choix...