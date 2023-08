PFA : les nommés pour le titre de meilleur joueur de l’année

La suite après cette publicité

L’Association des footballeurs professionnels (PFA) vient de dévoiler par communiqué la liste des joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur de l’année. Sans surprise, c’est Manchester City qui est le plus représenté après avoir notamment réalisé le triplé championnat-coupe-C1 et en ayant récemment remporté la Supercoupe d’Europe face au FC Séville (1-1, 5-4 t.a.b), mercredi soir.

Dépositaire du jeu des Skyblues, Kevin de Bruyne figure dans cette liste aux côtés de deux de ses coéquipiers : John Stones et Erling Haaland, pressenti comme le favori pour avoir tout raflé à l’occasion de sa première saison en Premier League (meilleur buteur, meilleur jeune et meilleur joueur du championnat anglais). On remarque également la présence de Bukayo Saka et Martin Odegaard, brillants avec Arsenal lors de l’exercice précédent ainsi qu’Harry Kane, le serial buteur de Tottenham, fraîchement recruté par le Bayern Munich cet été.