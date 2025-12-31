Menu Rechercher
Gerard Piqué fait sensation en Algérie

Par André Martins
Gerard Piqué lors du Grand Prix de F1 d'Espagne @Maxppp

Gerard Piqué fait sensation à Alger. L’ancien défenseur du FC Barcelone était présent plus tôt cette semaine pour promouvoir la Kings League. Accompagné de l’influenceur HMI (Hachemi Sabi), l’Espagnol a visité plusieurs lieux emblématiques de la capitale, dont le Mémorial des Martyrs, la Casbah et le quartier de Bab El Oued, tout en s’immergeant dans la culture locale et en dégustant des spécialités comme le couscous et la rechta, rapporte DZFoot.

Gérard Piqué et HMI sont actuellement en Algérie 🇩🇿
Cette visite marque l’entrée officielle de l’Algérie dans la compétition fondée par Gerard Piqué en 2022, et qui ne cesse de s’exporter depuis. Sous la présidence de HMI, l’équipe algérienne participera prochainement à la Kings League World Cup au Brésil.

