Ligue des Champions

Affaire Pestrianni-Vinicius Jr : le communiqué du Real Madrid

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Florentino Pérez, président du Real Madrid. @Maxppp
Benfica 0-1 Real Madrid

Le Real Madrid a enfin réagi officiellement. Deux jours après le scandale raciste survenu lors du match de Ligue des Champions entre Benfica et le Real Madrid, les médias espagnols commençaient sérieusement à épingler une Casa Blanca murée dans le silence pendant que le monde du football soutenait Vinicius Jr. Après deux jours d’attente, les Merengues sont enfin sortis du silence.

«Le Real Madrid C. F. annonce avoir transmis aujourd’hui à l’UEFA toutes les preuves disponibles concernant les incidents survenus mardi 17 février lors du match de Ligue des champions que notre équipe a disputé à Lisbonne contre le SL Benfica. Notre club a collaboré activement à l’enquête ouverte par l’UEFA à la suite des incidents racistes inacceptables qui se sont produits pendant ce match. Le Real Madrid remercie pour le soutien unanime, l’appui et l’affection dont a bénéficié notre joueur Vinicius Jr. de la part de tous les acteurs du monde du football. Le Real Madrid continuera à travailler, en collaboration avec toutes les institutions, pour éradiquer le racisme, la violence et la haine dans le sport et dans la société», peut-on lire dans le communiqué.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (55)
