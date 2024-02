Une star de NFL étonnée par un cadeau d’Antoine Griezmann

Grand amateur de basket et de football américain, Antoine Griezmann (32 ans) suit régulièrement l’actualité de la NBA et de la NFL, les championnats américains des deux sports. Avant le Super Bowl (dans la nuit de dimanche à lundi), l’attaquant de l’Atlético de Madrid a envoyé un maillot dédicacé à Travis Kelce, star de son équipe préférée, à savoir les Chiefs de Kansas City, qui seront opposée aux 49ers de San Francisco. Et visiblement, le principal intéressé a apprécié le geste.

Devant la presse, le conjoint de Taylor Swift a d’abord demandé une précision sur l’identité de celui qui lui a fait ce cadeau. «Vous avez dit que qui l’avait envoyé ?», a-t-il d’abord interrogé. Mais à l’annonce du nom de Griezmann, le joueur de 34 ans a validé le geste. «Vous lui direz un grand merci, j’apprécie beaucoup. Waouh je vais le garder !»