Ligue des champions : le PSG fait déjà trembler le FC Barcelone et Liverpool

Le Paris Saint-Germain va être fixé. Ce vendredi, aux alentours de midi, le club de la capitale connaîtra l’identité de l’équipe qu’il affrontera lors des 1/8es de finale de l’UEFA Champions League. Après s’être facilement débarrassé du Stade Brestois durant les barrages, les pensionnaires du Parc des Princes savent qu’ils vont hériter d’un gros morceaux, puisqu’ils affronteront Liverpool ou le FC Barcelone, qui ont respectivement terminé aux deux premières places du classement lors de la phase de championnat de la C1. Mais cela n’inquiète pas les Franciliens, qui sont préparés à toutes les options comme l’a avoué Luis Enrique.

La suite après cette publicité

«Le Barça ou Liverpool ? On est prêt pour les deux options. J’ai ma préférence, mais je ne la donnerai pas.» Même son de cloche pour Khvicha Kvaratskhelia. « Je ne pense pas qu’il faille avoir de préférence. On doit juste être prêts à affronter l’une de ces deux équipes. On est le PSG. Si on peut remporter la Ligue des champions ? Bien sûr.» Du côté des potentiels adversaires du PSG, on est du même avis. À choisir, les Reds comme les Culés préfèrent ne pas jouer face aux champions de France à ce stade de la compétition. C’est ce qu’ils avaient laissé entendre après la fin de la phase de ligue fin janvier. Et c’est toujours le cas.

En Espagne, on ne veut pas du PSG

En Espagne, si Mundo Deportivo assure que les Culés sont plus préoccupés par le match face à Las Palmas qu’un éventuel choc contre Paris, la presse insiste sur le fait que la formation française fait très peur. MD a précisé : «en huitièmes de finale, le Barça affrontera le PSG, avec Luis Enrique et Dembélé, ou le très convoité Benfica. S’ils doivent se déplacer à Paris, les Catalans tomberont dans la partie difficile du tirage au sort avec une éventuelle demi-finale contre Madrid.» Sport est du même avis.«L’équipe de Luis Enrique a remporté 11 de ses 12 matches en 2025, a marqué 18 buts lors de ses quatre derniers matches de Ligue des champions et en France, on souligne qu’il n’y a pas eu de PSG "plus collectif" ces dernières années.»

La suite après cette publicité

Marca est aussi inquiet : «pour le Barça, le tirage au sort présente deux aspects très différents : le PSG ou le Benfica. L’équipe parisienne est une menace actuellement. Ils ont écrasé Brest en barrages sur un score cumulé de 10-0 et avaient déjà battu les Catalans la saison dernière, lorsque Mbappé était encore là. Les hommes de Luis Enrique ont su très bien se recycler sans lui. La croissance de Dembélé, en plus de son retour au Barça et de celui de Lucho, représente un risque clair d’élimination. Un match contre Benfica serait certainement beaucoup plus agréable. Les Lisboètes ont souffert en éliminant Monaco au tour précédent et ont déjà souffert cette saison de l’attaque écrasante du Barça lors de ce 4-5 qui a mis à terre les hommes de Flick.»

Une attaque parisienne qui préoccupe Liverpool

Relevo craint également Paris : «tout est si ouvert qu’il est difficile de faire des suppositions. Barcelone est certainement intéressé par un affrontement contre Benfica, même si cela les expose au risque d’affronter Dortmund en quarts de finale, bien qu’ils puissent également affronter Aston Villa ou Lille. Éviter le PSG est positif, mais à partir de là tout est mystère.» Journaliste pour AS, Andrés Onrubia a averti les Culés. «Je pense que le PSG a changé dans le sens où il presse beaucoup mieux. Je ne sais pas si cela est dû au fait que Mbappé n’était pas là, car tout le monde court à l’unisson et avec le ballon, c’est une équipe très dominante. C’est une équipe qui s’est déjà définitivement adaptée à la philosophie de Luis Enrique et pour moi c’est beaucoup mieux au niveau collectif que l’année dernière.»

La suite après cette publicité

En Angleterre, on parle plus ce matin du malaise Darwin Nuñez à Liverpool que du tirage au sort. Malgré tout, le Liverpool Echo assure que le club anglais n’est pas serein face à l’armada offensive du PSG. «Arne Slot aurait également besoin de réparer une défense qui n’a encaissé que deux clean sheets lors de ses neuf derniers matches s’il veut éliminer le PSG de la compétition européenne. Non seulement ils ont battu Brest en deux manches, mais ils l’ont anéanti sur le score cumulé de 10-0. Liverpool a une série de matches plus faciles jusqu’à la demi-finale, avec le PSG et Dortmund sans doute les équipes les plus difficiles qu’il pourrait potentiellement affronter.» Il y a quelques jours, Arne Slot avait avoué qu’il espérait ne pas affronter le PSG en terminant premier de la phase de championnat.