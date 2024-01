Lille : Paulo Fonseca répond à Cristiano Ronaldo

Ses propos devraient être beaucoup commentés par les entraîneurs de Ligue 1. Première star à avoir rejoint la Saudi Pro League en janvier 2023 et ambassadeur pour l’Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo a expliqué vendredi soir que le Championnat saoudien n’était pas pire que la Ligue 1. «Je peux le dire après un an passé là-bas, nous sommes déjà meilleurs que le championnat français maintenant». Et son compatriote et entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, a été le premier à réagir… mais a préféré rapidement esquiver le sujet.

La suite après cette publicité

«Je ne pense pas que ça soit bien ce qu’il a dit. Je ne veux pas faire de comparaison (…) S’il se sent content en Arabie saoudite, je suis content pour lui. Il y a des choses qui ne méritent pas que je perde mon temps à y répondre. Ces déclarations en font partie. Je pense que les personnes intelligentes comprendront pourquoi il a fait cette déclaration», a expliqué l’entraîneur des Dogues cet après-midi, en conférence de presse.