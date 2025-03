Pise : Louis Buffon, le fils de Gianluigi Buffon qui explose dans l’ombre de son père

Retraité depuis 2023, Gianluigi Buffon avait alors raccroché les crampons après 28 ans de carrière où il aura défendu les buts de Parme, la Juventus et le Paris Saint-Germain. Disputant 975 matches en club et 176 avec la sélection italienne, le natif de Carrare aura marqué à jamais le football italien en remportant la Coupe du Monde 2006, 10 Serie A avec la Juventus ou encore la Coupe UEFA avec Parme. Avec le Paris Saint-Germain, il s’était offert un triplé Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions. Monument au poste de gardien de but où il figure parmi les portiers les plus emblématiques de l’histoire, Gianluigi Buffon avait dit stop à l’âge de 45 ans. Désormais hors des terrains, il n’a néanmoins pas laissé son nom trop loin du rectangle vert. En effet, le coordinateur de la sélection italienne a vu son fils grandir jusqu’à se rapprocher du monde professionnel.

Jeune talent de 17 ans né à Turin quand son père défendait les bois de la Juventus, Louis Buffon y avait également passé une partie de sa formation avant de rejoindre en 2020 le club de CBS Scuola Calcio puis en 2023 les jeunes de Pise. Au sein du club toscan, l’attaquant qui est avant tout un ailier gauche a commencé à faire son trou l’an dernier avec la Primavera (17 matches, 3 buts) et semble désormais monter en puissance. Cette saison, il est un cadre de l’équipe jeune de Pise et compte 7 buts en 21 matches de championnat. Des performances intéressantes qui ont poussé le coach de l’équipe première de Pise Filippo Inzaghi à s’intéresser à lui. Dans le groupe contre Cesena le 16 février dernier, il a effectué ses grands débuts en équipe première le 9 mars en entrant en fin de match contre Cesena (3-2).

Déjà buteur en sélection

S’il n’a joué que sept minutes et n’a pas vraiment pu s’illustrer, mais l’essentiel est ailleurs pour le jeune ailier de 17 ans, puisque c’est un premier grand pas vers le professionnalisme. Alors que Pise est deuxième de Serie B et vise la promotion en Serie A, Louis Buffon va devoir batailler pour s’inscrire dans la durée avec le club toscan. Il s’est également distingué en choisissant de défendre les couleurs de la sélection tchèque plutôt que la sélection italienne. En effet, celui qui est le fils de Gianluigi Buffon est aussi le fils d’Alena Šeredova un mannequin tchèque et peut jouer pour les deux équipes. Le choix qu’il a fait n’est pas forcément définitif, mais il semblait important afin de le préserver. «Chez les Azzurri, le poids du nom de famille l’aurait écrasé. On aurait pu dire qu’il avait été pistonné. Les attentes auraient été immédiatement élevées. De cette façon, il pourra aborder la question avec sang-froid. Et quand il sera en âge, rien ne l’empêchera de choisir l’Italie plus tard», a ainsi déclaré son père dans un entretien pour la Repubblica.

Engagé sur la trêve internationale de mars, Louis Buffon a fait ses débuts avec l’équipe U18 de la Tchéquie. Remplaçant contre l’Angleterre (2-2) où il a disputé ses premières minutes, il a ensuite perdu 2-0 contre le Portugal en jouant tout le match. Son dernier match du rassemblement a eu lieu ce mardi contre la France et le joueur qui est entré à la pause a su inscrire son tout premier but sous ses nouvelles couleurs. «Je tiens à remercier l’entraîneur et toute l’équipe dirigeante. C’est bon pour un joueur de savoir que grâce à ses performances, il peut avoir plus d’opportunités», a-t-il déclaré après la rencontre. Grandissant en club comme en sélection, Louis Buffon connaît des débuts intéressants, mais le plus dur reste à venir pour lui…