Espagne : Rodri désigne son successeur

Auteur d’une saison parfaite avec Manchester City, qui l’a vu remporter la Premier League, la Ligue des Champions, la FA Cup ou encore la Coupe du Monde des clubs, Rodri est dans la fleur de l’âge. S’il sera difficile de l’imiter, tant l’Espagnol surfe sur un nuage depuis des mois, le milieu de terrain voit tout de même un joueur capable de prendre sa succession à l’avenir : Martin Zubimendi.

La suite après cette publicité

«Qui pour suivre mes traces ? L’Espagne a toujours produit d’excellents milieux de terrain, mais je dirais (Martin) Zubimendi. C’est un garçon charmant et qui veut toujours s’améliorer. Et la Real Sociedad se porte très bien avec lui en ce moment. En Espagne, nous avons très bien travaillé sur ce poste», a confié le joueur de 27 ans dans un entretien accordé à AS. Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs faisaient état d’un intérêt du PSG, du FC Barcelone ou encore d’Arsenal pour Zubimendi.