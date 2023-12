Arsenal prépare un mercato à 235 M€ !

L’an dernier, Arsenal a longtemps fait la course en tête en Premier League. Mais les Gunners ont été doublés par Manchester City. Après une belle année, les Londoniens ont promis de faire aussi bien voire mieux cette année. Pour cela, les dirigeants comptaient sur le mercato pour apporter des retouches à un effectif jeune et talentueux, mais en manque d’expérience. Ainsi, ils ont recruté Kai Havertz, Jurriën Timber ou encore Declan Rice cet été. En tête du championnat après 17 journées, les pensionnaires de l’Emirates Stadium sont talonnés de près par Liverpool, Aston Villa ou encore Manchester City.

La suite après cette publicité

Pour remporter le titre, Mikel Arteta et son club savent qu’il faudra apporter quelques retouches à cet effectif qui réalise déjà de belles choses. Un milieu de terrain est notamment désiré par le technicien espagnol, qui veut son Rodri selon la presse britannique. Plusieurs joueurs sont ciblés par les Gunners. Si Douglas Luiz est suivi, c’est surtout Martin Zubimendi (24 ans) qui fait rêver le club de la capitale anglaise selon Football London. Auteur de bonnes prestations à la Real Sociedad, le joueur plaît à Arteta, qui veut un milieu pour compenser la blessure de Thomas Partey.

À lire

Granit Xhaka charge Arsenal

Les trois priorités d’Arteta sont connues

Mais il faudra faire avec la concurrence, puisque le Bayern Munich et le Barça le suivent, et casser sa tirelire puisque sa clause libératoire est fixée à 60 M€. De plus, on imagine mal les Basques, qui affronteront le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions, se séparer d’un titulaire indiscutable. En défense, les Londoniens ont un coup de cœur pour un certain Gonçalo Inacio, assure la presse anglaise. Approché par plusieurs clubs dont le PSG, le Real Madrid et Manchester City, le joueur du Sporting CP est sous contrat jusqu’en juin 2027. Pour s’attacher ses services, il faudra mettre la main au porte-monnaie et lâcher au moins 60 M€.

La suite après cette publicité

Enfin, l’entraîneur d’Arsenal aimerait trouver au pied de son sapin un nouvel attaquant. Le Daily Mail explique qu’Ivan Toney est toujours suivi de près, malgré sa longue suspension de 8 mois en raison d’infractions liées à des paris sportifs. Le footballeur de 27 ans, qui n’a plus joué depuis le 6 mai dernier, intéresse plusieurs clubs dont Arsenal. Mais le directeur technique de Brentford, Lee Dykes, a expliqué qu’ils devront faire des offres décentes. La porte n’est donc pas fermée pour le joueur dont le prix est fixé à 115 M€. Pour gâter Arteta et lui offrir les trois joueurs ciblés, les Gunners devront mettre 235 M€ sur la table !