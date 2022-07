Mercato PSG : Lionel Messi discute avec le FC Barcelone !

La suite après cette publicité

Ce mardi, le Paris Saint-Germain fait la une. En effet, le club de la capitale va annoncer aujourd'hui l'arrivée pour deux saisons de Christophe Galtier. L'écurie française devrait aussi en profiter pour officialiser le départ de Mauricio Pochettino et son staff. Du côté des joueurs, le PSG a placé plusieurs éléments sur la liste des transferts. Parmi eux, on retrouve Mauro Icardi, Adbou Diallo, Leandro Paredes ou encore Neymar. Lionel Messi, lui, entre dans les plans de la direction et de son nouveau coach.

Malgré quelques rumeurs au sujet d'un départ cet été, l'Argentin a toujours fait comprendre que son plan était d'aller au bout de son contrat avec le PSG, club qu'il a rejoint il y a un an. Messi devrait donc être Parisien jusqu'en juin 2023. Mais en Espagne, la Pulga fait encore parler d'elle. En effet, dans l'émission El Chiringuito de Jugones, le cas Lionel Messi est revenu sur la table. Les journalistes espagnols ont indiqué que l'attaquant avait renoué le contact avec le FC Barcelone.

Messi est en contact avec le Barça

En effet, on a ainsi appris que Lionel Messi a appelé Xavi, l'entraîneur blaugrana, afin de revenir. Il attendrait à présent un appel du président Joan Laporta. Une information qui irait dans le sens de celle dévoilée la semaine dernière par la Cadena COPE. Le média ibérique expliquait que le Paris Saint-Germain souhaitait se séparer du septuple Ballon d'Or, décevant pour sa première saison en France.

Tout cela a de quoi surprendre puisque le président Nasser Al-Khelaïfi et le club parisien ont toujours fait savoir que l'international argentin resterait dans la capitale française. Il figure même parmi les six joueurs jugés comme intouchables par la direction. Mais El Chiringuito assure que Messi est en contact avec les Culés et que des choses pourraient se passer, plutôt au mois de janvier alors que la Pulga sera à six mois de la fin de son contrat. Affaire à suivre.