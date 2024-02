Le FC Barcelone crie au complot pour Vitor Roque

Depuis le début de saison, la question arbitrale est au cœur des débats dans le Championnat espagnol. Beaucoup de clubs estiment que les bonnes décisions ne sont pas toujours prises et que l’appel à la VAR serait parfois aléatoire. Mais parmi les écuries espagnoles, le FC Barcelone se montre très virulent à ce sujet et n’a pas hésité à pointer du doigt son rival du Real Madrid. Les Blaugranas n’hésitent pas à accuser le club merengue de déstabiliser les arbitres avant chaque rencontre.

Et la rencontre contre Alavés n’arrangera rien. Si le FC Barcelone a réalisé une belle opération au classement en allant s’imposer (3-1) et en revenant à six points de Gérone, l’expulsion de Vitor Roque (18 ans). Buteur en seconde période, le jeune brésilien a ensuite été expulsé pour un second carton jaune reçu après un léger contact avec Rafa Marin. Une expulsion «pour avoir frappé du pied la jambe d’un adversaire de manière téméraire», selon l’arbitre de la rencontre, M. Martínez Munuera.

Xavi Hernández crie au scandale

Présent en conférence de presse, Xavi Hernández, l’entraîneur catalan, a annoncé qu’il allait faire appel après cette décision, lui qui était fou de rage sur son banc au moment de l’expulsion de son buteur. «Nous allons faire appel du deuxième carton jaune de Vitor Roque, il est clair que c’est une erreur, une autre erreur… son expulsion est très injuste. Il y a beaucoup d’erreurs d’arbitrage contre nous, c’est pas un problème de le dire, c’est un constat», a-t-il d’abord expliqué.

«Je demande juste qu’on nous laisse être compétitifs. Je ne vais plus parler des arbitres, mais c’est une autre erreur évidente. Je pense que nous payons pour le cas Negreira. C’est la vérité. Vitor Roque est un buteur, il a un bon sang-froid, il nous donne de la profondeur, il a été très bon», a ajouté le technicien catalan. Avant que l’appel du Barça ne soit entendu par la Liga, Vitor Roque est, pour le moment, suspendu pour la réception de Grenade.