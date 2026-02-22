PSG : Luis Enrique s’explique sur la sortie prématurée de Désiré Doué

Ce n’est pas passé inaperçu. Buteur dès le début de rencontre face au FC Metz, Désiré Doué a pourtant laissé sa place à la mi-temps. En fin de match, il s’est présenté au micro de Ligue1+ pour expliquer que cette sortie était plutôt par précaution par crainte d’une blessure avant le chox face à Monaco en C1. Une version confirmé par Luis Enrique en conférence de presse.

« Il n’a rien, il était un petit peu fatigué, il a bien joué et à ce moment-là, quand il a montré un petit peu de fatigue, on a décidé de le changer. Il n’a rien, il est parfait. Des douleurs ? Non. » Voilà qui est clair.