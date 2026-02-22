Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

PSG : Luis Enrique s’explique sur la sortie prématurée de Désiré Doué

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Désiré Doué, avec le PSG @Maxppp

Ce n’est pas passé inaperçu. Buteur dès le début de rencontre face au FC Metz, Désiré Doué a pourtant laissé sa place à la mi-temps. En fin de match, il s’est présenté au micro de Ligue1+ pour expliquer que cette sortie était plutôt par précaution par crainte d’une blessure avant le chox face à Monaco en C1. Une version confirmé par Luis Enrique en conférence de presse.

La suite après cette publicité

« Il n’a rien, il était un petit peu fatigué, il a bien joué et à ce moment-là, quand il a montré un petit peu de fatigue, on a décidé de le changer. Il n’a rien, il est parfait. Des douleurs ? Non. » Voilà qui est clair.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Metz
Désiré Doué

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Metz Logo Metz
Désiré Doué Désiré Doué
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier