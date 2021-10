Tottenham, Angleterre : les révélations d'Harry Kane sur son début de saison galère

La suite après cette publicité

Harry Kane comptait bien se remettre en selle avec l'Angleterre après un début de saison poussif. Muet en Premier League avec Tottenham depuis le début de saison, l'attaquant britannique n'a trouvé le chemin des filets qu'à six reprises toutes compétitions confondues avec les Spurs. Un faible ratio très inquiétant pour le principal protagoniste qui semble mal digérer son transfert avorté à Manchester City l'été dernier. Kane voulait donc profiter de cette trêve internationale avec les Three Lions pour s'offrir un peu de quiétude, et surtout ne pas gamberger.

Malheureusement pour lui, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Mardi soir, la sélection anglaise affrontait la Hongrie dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022. Aligné dès le coup d'envoi, le natif de Londres n'a une fois de plus pas marqué, et a été remplacé par Tammy Abraham à la 76ème minute. Il n'en fallait pas plus pour relancer les débats sur les prestations du capitaine des Spurs et de l'Angleterre. « Il est naturel que les gens pensent comme ça et évidemment tout le monde a droit à son opinion, mais en fin de compte, je suis ma plus grande critique, » a ainsi commenté le joueur du club londonien sur ITV.

Harry Kane veut désamorcer la bombe

Avant d'essayer de désamorcer la bombe sur ses statistiques préoccupantes. « C'était le premier match sur 15 en sélection où je n'avais pas marqué, donc pas la fin du monde. Tous ceux qui me connaissent bien savent que je suis confiant à chaque fois que je joue. Je serai prêt pour le prochain. Evidemment, [il y a] beaucoup de bruit autour de moi et quand on est un sportif de haut niveau, c'est parfois le cas. C'est comme ça que tu gères ça. J'ai de bonnes personnes autour de moi, de bons amis et de la famille, de bons coéquipiers, de bons entraîneurs. Chaque fois que je monte sur le terrain, je donne 110% pour le club et le pays, » lâche Kane dont la détermination reste intacte.

Malgré un rendement plutôt inhabituel depuis le début de saison, le buteur de Tottenham souhaite plutôt relativiser et se projeter vers un avenir qu'il espère plus radieux. « Les performances du club et du pays n'ont peut-être pas été au rendez-vous ces dernières semaines, mais il n'y a pas lieu de paniquer. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en les équipes dans lesquelles je joue. C'est comme ça que ça se passe. Je suis bien placé. Evidemment je sais qu'on a beaucoup parlé de moi, au final j'ai quand même marqué neuf buts cette saison. Je suis là, je travaille aussi dur que je peux pour l'équipe. Quand les occasions se présenteront, je suis convaincu que je les convertirai, » confie l'intéressé. Suffisant pour éteindre le début d'incendie ? Affaire à suivre...