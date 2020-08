Juventus : Andrea Pirlo veut chasser d'autres tauliers !

Fraîchement arrivé à la tête de la Juventus, l'ancien grand milieu de terrain italien a visiblement envie de donner une touche personnelle à son équipe. Et pour cela, il compte se séparer de nombreux joueurs de l'effectif turinois, certains étant pourtant assez importants. Lundi, on apprenait notamment que Blaise Matuidi (33 ans) a été prié de se trouver un nouveau club, Andrea Pirlo ne comptant pas sur lui pour l'exercice à venir. L'international tricolore devrait rebondir en MLS, à l'Inter Miami.

Et ce n'est pas tout, puisque comme on l'apprend dans les médias italiens ce mardi matin, d'autres joueurs pourraient être priés de faire leurs valises par le nouveau tacticien piémontais. Comme l'explique Sky Italia, l'ancien joueur du club a déjà passé un coup de fil aux membres de l'effectif qu'il ne souhaite pas voir la saison prochaine. Sami Khedira et Gonzalo Higuain vont ainsi être les prochains joueurs à devoir partir.

Andrea Pirlo sait ce qu'il veut

Ce n'est pas tout, puisque selon La Gazzetta dello Sport, c'est toute une équipe de la Juventus qui est en vente. Le média propose ainsi un onze type des joueurs en vente, dans lequel on retrouve, en plus des trois joueurs cités précédemment, des joueurs comme Federico Bernardeschi, Douglas Costa, Danilo ou Daniele Rugani. Pas de doutes, Pirlo veut du sang neuf dans son équipe.

Et au niveau des arrivées justement ? Pour l'instant, ça reste assez calme, même si les noms d'Isco (28 ans, Real Madrid) et de Sandro Tonali (20 ans, Brescia) reviennent de façon incessante dans la presse transalpine. L'Espagnol et l'Italien seraient les deux principales pistes du coach pour renforcer l'équipe. On devrait avoir de nouveaux éléments dans les prochains jours...