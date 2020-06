Porto : Vincent Aboubakar est à vendre

Depuis son départ du FC Lorient en 2014 pour rejoindre le FC Porto, Vincent Aboubakar (28 ans) est devenu un joueur à la réputation solide en Europe. L'international camerounais (63 sélections, 20 buts) a toutefois vécu des mois difficiles récemment et est en proie à de nombreux pépins physiques. Le natif de Yaoudé n'a d'ailleurs disputé que 57 minutes de jeu réparties sur trois rencontres différentes en Liga NOS.

La situation de Vincent Aboubakar ne semble en tout cas plus viable du côté de Porto. Selon les informations du Correio da Manhã, les Dragões ont placé le Camerounais sur la liste des transferts et souhaitent s'en séparer cet été. L'ancien Lorientais était déjà annoncé sur le départ l'hiver dernier et avait déclaré, en novembre dernier : «oui, je vais partir. Je ne vais pas rester toute ma vie au FC Porto.»