Paul Pogba met le feu au vestiaire de Manchester United

La suite après cette publicité

Manchester United prépare son effectif pour la saison prochaine. Hier, on apprenait par The Athletic que le club anglais avait fait d'Erik ten Hag son nouvel entraîneur. Le technicien de l'Ajax s'engagerait pour 4 ans d'après le média, ou 3 ans selon le Telegraph. Mais quel effectif aura à disposition le nouvel entraîneur, alors que les Red Devils souhaitent le modifier en profondeur en prenant quelques décisions radicales, notamment pour Cristiano Ronaldo ?

Il y a aussi l'épineux cas Paul Pogba. Le milieu de terrain de 29 ans arrive en fin de contrat et ne semble pas vraiment enclin à prolonger, lui qui a déjà fait part à demi-mot de ses envies d'ailleurs. Comme nous vous le révélions en début de semaine, le PSG est particulièrement intéressé à l'idée de récupérer un joueur d'un tel calibre, libre de tout contrat en juin. Et puis, comme Kylian Mbappé par exemple, c'est un enfant de la région parisienne (Lagny-sur-Marne en Seine et Marne), de quoi nourrir ce projet.

Le vestiaire menace de se mutiner

Mais MU n'a pas encore dit son dernier mot. Après avoir été éconduite à l'automne dernier, la direction a proposé au champion du monde une nouvelle offre énorme. Selon le Daily Mirror, qui confirme nos informations, elle a formulé une proposition démentielle de 480 000 euros par semaine, soit presque 2 M€ par mois mais avec des variables pouvant atteindre les 600 000 euros hebdomadaires. Si Pogba acceptait cette offre, il deviendrait alors le second joueur le mieux payé du club derrière Ronaldo. De quoi le faire hésiter.

Sauf que cette information est revenue aux oreilles du vestiaire mancunien qui n'a pas du tout aimé. Les joueurs estiment que le Français ne mérite pas un tel salaire, lui qui passe beaucoup de temps sur le banc de touche cette saison et qui ne semble plus vraiment s'inscrire dans le projet. Le média anglais parle même d'une mutinerie du vestiaire si jamais Pogba venait à accepter cette proposition, alors qu'il a lui-même sous-entendu qu'il voulait partir.