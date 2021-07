Valence rejette les avances de l'OM pour Daniel Wass

« Concernant Daniel Wass, on a un grand respect pour lui, j'ai été deux saisons avec lui et il y a un intérêt, qu'on a montré au joueur et qu'on a transmis à Valencia. Ce sont des négociations difficiles. » Voici ce qu'expliquait Pablo Longoria lors de la conférence de presse de présentation de Cengiz Ünder et de Luan Peres récemment.

La suite après cette publicité

Mais, l'ancien joueur du Celta Vigo, au repos après une belle Coupe du Monde avec le Danemark, va retrouver les chemins de l'entraînement avec le Valencia CF. Son idée est claire, à un an de la fin de son contrat, il ne compte pas prolonger et a d'ores et déjà refusé une offre de prolongation de contrat.

l'idée de base de Longoria rejetée

Par conséquent, il est sur le marché et lui est effectivement partisan d'un départ. Mais, dans son édition du jour, Superdeporte, journal régional valencian, explique qu'il n'y a pas toujours pas d'offre ferme en provenance de la Cité Phocéenne pour le polyvalent joueur de l'équipe Ché.

Mais ce qui est peut-être encore plus gênant, c'est que les dirigeants espagnols ont repoussé Pablo Longoria. Le président du club français a formulé l'idée qu'une offre de 2 M€ allait arriver sur la table. Idée rejetée par les dirigeants espagnols. Il va falloir être un brin plus convaincant côté Pablo Longoria...