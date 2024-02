Manchester City : Erling Haaland est de retour au meilleur des moments !

Dans l’histoire du football, rares sont les équipes qui ont su enchainer plusieurs saisons au très haut niveau et en gagnant des titres. En effet, ce genre d’accomplissements est réservé au gotha du ballon rond. Le Manchester City de Pep Guardiola aspire à faire partie de ce gratin. Après une saison 2022-2023 de tous les records pour la formation mancunienne, l’escouade du technicien espagnol a des arguments pour rééditer telle prouesse lors de cette nouvelle cuvée. Pourtant, le début de saison des Skyblues a été plus mouvementé que prévu. La faute à des blessures de nombreux cadres qui peuvent vous faire sortir d’un mauvais jour d’un geste dont eux seuls ont le secret.

Dans un premier temps, c’est Kevin de Bruyne qui a été éloigné des terrains pendant quatre mois en raison d’une vilaine blessure aux ischio-jambiers. Forcément moins reluisant sans son métronome belge, le collectif mancunien a eu un second souffle avec le retour de KDB lors du passage à la nouvelle année. Prépondérant, l’ancien de Chelsea a changé la face de son équipe, mais a également dû composer sans son compère de l’attaque, Erling Haaland, qui s’était blessé au pied depuis le 10 décembre. Mais avec le retour du cyborg norvégien sur le front de l’attaque de City, l’équipe tourne à plein régime depuis le début du mois de février.

Haaland savoure son retour à la compétition

Ce samedi contre Everton, l’attaquant de 23 ans a d’ailleurs retrouvé le chemin des filets. Titularisé, l’ancien du Borussia Dortmund a su être là où il fallait être en seconde période pour s’offrir un doublé salvateur pour les Cityzens (2-0). Alors qu’il s’agissait de ses premiers buts depuis le 25 novembre dernier avec City, Erling Haaland a affiché une joie extatique au moment de célébrer ses buts. Servi par KDB lors du deuxième but, le duo belgo-norvégien n’a rien perdu de sa superbe et cela tombe à pic pour la formation mancunienne. En effet, dans les prochains mois, Manchester City défendra ses titres en Premier League et en Ligue des Champions. Et forcément, le retour en forme de ce duo providentiel a de quoi être rassurant pour les supporters mancuniens alors que le trône de leader de Premier League a été, au moins provisoirement, récupéré ce samedi.

Interrogé à l’issue de la rencontre, l’ancien du Borussia Dortmund s’est exprimé sur sa bromance avec le milieu offensif de 32 ans : «avec Kevin de Bruyne, c’est spécial. Je sais que je vais recevoir le ballon parfaitement. Il n’y a rien de mal à propos des autres, mais c’est la petite différence, vous savez que la balle va aller. C’est surtout naturel… J’ai vu pendant de nombreuses années comment il jouait le ballon, et il n’a pas changé depuis cinq ans. Pour moi, il s’agissait de venir et de terminer ces actions.» Plus généralement, le meilleur buteur de Premier League est heureux de faire ce qu’il aime en étant de retour à la compétition et empiler les réalisations : «non, c’est horrible, je n’aime vraiment pas ça. Mais cela vous permet d’apprécier davantage le fait de vous entraîner tous les jours, de vous retrouver pour les matches, d’être un peu nerveux avant les matches, toutes ces choses. Cela vous fait penser différemment… Maintenant, en arrivant à l’entraînement, je l’apprécie beaucoup plus soudainement, parce que je sais comment c’est sans cela. Cela vous fait réfléchir.»