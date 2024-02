PL : Erling Haaland en sauveur contre Everton, Manchester City nouveau leader

En ouverture de la 24e journée de Premier League, Manchester City recevait Everton ce samedi pour une rencontre loin d’être aisée malgré le classement diamétralement opposé des deux équipes. Ayant besoin de points, les Toffees sont alors apparus particulièrement organisés lors du premier acte. Légèrement empruntés et maladroits, les ouailles de Pep Guardiola n’ont pas trouvé la solution et n’ont cadré aucune frappe en première période malgré quelques accélérations de Jérémy Doku. En face, Everton s’est contenté de faire le dos rond. Au retour des vestiaires, cette stratégie a forcément affiché plusieurs limites. Et l’entrée en jeu de Kevin de Bruyne côté City a forcément rebattu les cartes (57e).

Avec plus de justesse dans le jeu, Manchester City a enfin fait sauter le verrou liverpuldien grâce à l’inévitable Haaland. Sur un corner mal repoussé, le buteur norvégien a profité de la maladresse de Jarrad Branthwaite pour fusiller Pickford et ouvrir le score (1-0, 71e). Son premier but depuis son retour de blessure et le 25 novembre dernier en Premier League. Pas rassasié, le cyborg s’est alors offert le doublé tout en puissance sur un caviar de KDB pour parachever le succès des siens (2-0, 85e). Beto a cru réduire l’écart au début du temps additionnel, mais son but a finalement été refusé pour un hors-jeu évident (90+1e). Avec ce succès, long à se dessiner, Manchester City fait la bonne opération et est provisoirement leader de Premier League ! Everton reste dix-huitième.