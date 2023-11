LdC : la Lazio remercie Immobile, le Shakhtar met la pression sur le Barça et Porto

La 5e journée de la phase de groupes de Ligue des Champions a démarré dès 18h45 avec deux rencontres. Dans le groupe E d’abord, la Lazio a mis le temps mais a fini par battre le Celtic 2-0. Elle peut remercier Ciro Immobile, auteur d’un doublé en fin de match (82e, 85e) et sans doute piqué au vif par Maurizio Sarri. Ce dernier avait décidé d’envoyer son capitaine sur le banc au coup d’envoi, insatisfait de ses récentes performances. Grâce à cette victoire, les Romains prennent la première place, deux points devant l’Atlético qui joue ce soir, et une très belle option sur la qualification.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Lazio 10 5 2 3 1 1 7 5 4 Celtic 1 5 -11 0 1 4 3 14

Ce billet pour les 8es de finale, le Shakhtar va devoir attendre un peu avant de le tenir en main, malgré son succès sur le Royal Antwerp 1-0. Les Ukrainiens ont marqué l’unique but du match par Matvyenko (12e) dans une rencontre délocalisée à Hambourg en raison de la guerre entre l’Ukraine et la Russie. Le Shakhtar grimpe à la 2e place de cette poule H et met la pression sur les acteurs de FC Barcelone-FC Porto. Avant la rencontre du soir, les trois équipes ont le même nombre de points.