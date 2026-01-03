Angers : Sidiki Chérif va partir selon Alexandre Dujeux

Le dossier Sidiki Chérif est en train de s’accélérer sérieusement du côté d’Angers. À seulement 19 ans, l’attaquant du SCO, auteur de 17 apparitions et 4 buts toutes compétitions confondues cette saison, se rapproche d’un départ dès ce mercato hivernal. En effet, le Paris FC est passé à l’action avec une offre estimée à 23 millions d’euros, un montant qui pousse clairement le club angevin à envisager une vente rapide pour son jeune talent.

En conférence de presse, le coach Alexandre Dujeux n’a d’ailleurs pas cherché à masquer la réalité économique du SCO, laissant entendre que le scénario d’un départ était désormais intégré. « Avec les offres qu’il y a, on s’attend à ce que Sidiki Chérif parte. C’est comme ça, je l’ai intégré. Quand ? C’est une autre question. Mais c’est un joueur très important qui va certainement nous quitter », a reconnu l’entraîneur angevin, lucide sur l’impact sportif, mais conscient de l’enjeu financier pour son club.