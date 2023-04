La FIFA annonce le nouveau pays hôte du Mondial U-20 2023

Alors que la FIFA avait décidé de retirer les droits d’organisation de la Coupe du Monde U-20 2023 à l’Indonésie à la fin du mois de mars dernier en raison des problèmes posés par le pays hôte concernant la qualification d’Israël, l’instance dirigeante du football mondial a annoncé dans un communiqué le nouveau pays organisateur. Et c’est bel et bien l’Argentine qui accueillera le Mondial des moins de 20 ans. «La FIFA a le plaisir d’annoncer que l’édition 2023 de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA aura lieu en Argentine. Le pays champion du monde en titre ouvre ses portes aux superstars de demain. Je tiens à remercier l’AFA, et en particulier son président Claudio Tapia, ainsi que l’État argentin, pour leur engagement à organiser à si brève échéance ce magnifique événement», a notamment confié Gianni Infantino.

«Cette décision est consécutive au retrait des droits d’organisation de l’Indonésie, qui devait à l’origine accueillir la compétition. La candidature de la Fédération Argentine de Football (AFA) pour prendre le relais a été suivie la semaine dernière d’une inspection des différents stades et des infrastructures associées par une délégation de la FIFA. L’accord d’organisation a été signé par l’AFA, tandis que le pays d’accueil et les autorités locales paraphaient tous les autres documents pertinents liés à la tenue de l’événement», peut-on notamment lire dans le communiqué de la FIFA. L’Argentine, qui n’était pas qualifiée pour la compétition, est donc finalement qualifiée en tant que pays hôte. Une très bonne nouvelle pour l’équipe entraînée Javier Mascherano. Le tirage au sort officiel aura lieu le 21 avril à Zurich annonce également l’instance dirigeante. Pour rappel, le tournoi aura lieu du 20 mai au 11 juin prochain.

