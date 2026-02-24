Marcelo Gallardo quitte River Plate

L’entraîneur emblématique de River Plate, Marcelo Gallardo, a annoncé son départ du club dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux ce lundi 23 février. Le technicien de 50 ans dirigera une dernière fois l’équipe jeudi en championnat argentin, mettant fin à un second passage plus compliqué que le premier. De retour en 2024, il n’a pas réussi à relancer une formation en difficulté, marquée par une saison 2025 sans titre ni qualification pour la Copa Libertadores 2026, ainsi qu’un début d’exercice actuel ponctué de plusieurs revers.

La suite après cette publicité

Visiblement touché, Gallardo a confié être « envahi par l’émotion et la douleur » de ne pas avoir atteint les objectifs fixés, tout en remerciant le club et ses supporters pour leur soutien. Loin de son premier cycle doré (2014-2022) et ses 14 trophées, le bilan récent s’est dégradé avec une série de mauvais résultats, dont de nombreuses défaites sur ses derniers matchs. Critiqué pour ses choix d’effectif malgré d’importants investissements, l’entraîneur laisse un River en difficulté au classement, bien loin des standards qu’il avait lui-même installés durant son ère la plus glorieuse.