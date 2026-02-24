Menu Rechercher
Commenter 9
Officiel Primera Division

Marcelo Gallardo quitte River Plate

Par Allan Brevi
1 min.
Marcelo Gallardo @Maxppp

L’entraîneur emblématique de River Plate, Marcelo Gallardo, a annoncé son départ du club dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux ce lundi 23 février. Le technicien de 50 ans dirigera une dernière fois l’équipe jeudi en championnat argentin, mettant fin à un second passage plus compliqué que le premier. De retour en 2024, il n’a pas réussi à relancer une formation en difficulté, marquée par une saison 2025 sans titre ni qualification pour la Copa Libertadores 2026, ainsi qu’un début d’exercice actuel ponctué de plusieurs revers.

La suite après cette publicité
River Plate
Un mensaje de Marcelo Gallardo para todos los hinchas de River 🤍❤️🤍
Voir sur X

Visiblement touché, Gallardo a confié être « envahi par l’émotion et la douleur » de ne pas avoir atteint les objectifs fixés, tout en remerciant le club et ses supporters pour leur soutien. Loin de son premier cycle doré (2014-2022) et ses 14 trophées, le bilan récent s’est dégradé avec une série de mauvais résultats, dont de nombreuses défaites sur ses derniers matchs. Critiqué pour ses choix d’effectif malgré d’importants investissements, l’entraîneur laisse un River en difficulté au classement, bien loin des standards qu’il avait lui-même installés durant son ère la plus glorieuse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Primera Division
River
Marcelo Daniel Gallardo

En savoir plus sur

Primera Division Primera División (Argentine)
River Logo River Plate
Marcelo Daniel Gallardo Marcelo Daniel Gallardo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier