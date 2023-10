JT Foot Mercato : Manchester United plonge plus profondément dans la crise

Manchester United en pleine galère

Manchester United est complètement en train de couler après avoir fait le plein de confiance en fin de saison dernière. En championnat, les Red Devils ont enchaîné un quatrième revers en sept rencontres de Premier League. Les joueurs d’Erik ten Hag ont encaissé onze buts en championnat depuis le début de saison. Cette entame de campagne est tout simplement la pire de l’histoire du club mancunien depuis 34 ans. En Ligue des Champions, ce n’est pas mieux. Battus par le Bayern Munich (3-4) lors de la première journée, les Red Devils se sont cette fois inclinés à domicile contre Galatasaray (2-3). En Champions League, Manchester United a perdu 7 de ses 14 derniers matchs à domicile. Les Red Devils en avaient perdu 6 lors des 80 précédents. Les joueurs ont été copieusement sifflés, surtout André Onana qui ne semble pas du tout en confiance depuis qu’il est dans les cages mancuniennes. Mais celui que l’on pointe le plus du doigt pour ses échecs sportifs, c’est bien évidemment le coach. Erik ten Hag n’a jamais été autant mis sous pression à Manchester depuis son arrivée. Selon Zlatan Ibrahimovic, ce n’est pas l’homme de la situation comme il l’a confié au journaliste Piers Morgan sur Talk TV. «Venir de l’Ajax à United comme il l’a fait est une grande différence, j’ai été dans les deux clubs. Vous avez un autre type de discipline. L’Ajax est un club talentueux. Ils ont les meilleurs talents du club. Ils n’ont pas de grandes stars. Quelle est l’expérience de cet entraîneur ? Il vient à United, c’est une mentalité différente. Les joueurs là-bas sont censés être de grandes stars. Je ne pense pas que vous accordiez le même traitement. Combien de temps donnez-vous à un entraîneur ? Cela dépend des propriétaires, de ce qu’ils veulent, mais si vous écoutez les fans, vous n’avez pas beaucoup de temps parce qu’ils veulent gagner, et je les comprends parce qu’ils sont habitués à gagner et ils veulent encore gagner. United doit gagner, ils doivent gagner tous les titres pour lesquels ils jouent.» Erik ten Hag, qui doit aussi gérer des affaires extra sportives avec Jadon Sancho et Antony doit maintenant faire face à la colère de ses supporters. Le technicien néerlandais dit la comprendre et veut faire mieux dans les prochaines semaines.

Louis van Gaal de retour à l’Ajax ?

L’Ajax Amsterdam a décidé de rappeler Louis van Gaal, selon DH sports. Le technicien néerlandais, passé par le Bayern Munich ainsi que par la sélection des Oranjes, s’apprête donc à revenir au sein du club avec lequel il a rempoté la Ligue des champions en 1995. En ce moment, l’Ajax est en grande difficulté sur le plan sportif, à l’image de son début de saison raté symbolisé par une triste quinzième place en Eredivisie. À 72 ans, l’Amstellodamois va endosser le rôle de conseiller technique auprès du conseil de surveillance.

Les officiels du jour

Il n’est décidément pas bon d’être entraîneur dans la galaxie Eagle de John Textor. Après Laurent Blanc viré à l’OL, c’est au tour de Bruno Lage de prendre la porte de Botafogo. Le technicien portugais de 47 ans, dont le nom revenait d’ailleurs avec insistance à Lyon ces dernières semaines, est viré alors même qu’il était leader du championnat brésilien avec 7 points d’avance sur le Red Bull Bragantino, son dauphin. C’était dans les tuyaux depuis plusieurs mois et c’est désormais officiel : l’arrière gauche de Sheffield United, en prêt de l’ESTAC Troyes, Yasser Larouci a décidé de rejoindre la sélection nationale algérienne. C’est le joueur qui l’a annoncé sur ses réseaux sociaux, notamment sur Instagram avec un post où il se montre avec le maillot des Fennecs. Meilleur buteur de la Saudi Pro League avec dix réalisations devant Aleksandar Mitrovic et Malcom, Cristiano Ronaldo a été nommé meilleur joueur du mois de septembre. CR7 a notamment inscrit cinq buts lors des quatre dernières rencontres d’Al-Nassr au sein du championnat saoudien.