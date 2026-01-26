PSG : le président du FC Barcelone détruit Dro Fernandez et son entourage !

Dro Fernandez sera un joueur du Paris Saint-Germain très prochainement. Si le feuilleton s’est un peu éternisé, c’est parce que les deux clubs devaient se mettre d’accord sur un transfert, qui se scellera finalement autour des 8 millions d’euros. Pour des considérations fiscales, mais aussi pour ne pas froisser la direction barcelonaise, le club de la capitale française a ainsi décidé de ne pas lever la clause libératoire de 6 millions d’euros du joueur directement, faisant ainsi un petit cadeau à ses homologues espagnols.

Convaincu qu’il peut se faire une place à Paris et séduit par le discours de Luis Enrique, le milieu de terrain offensif de 18 ans a même pris l’avion en direction de la Ville Lumière dimanche soir, et l’officialisation ne devrait pas tarder. Un départ qui a fait très mal aux Catalans, et en particulier à Hansi Flick, qui appréciait énormément le joueur.

Laporta l’a mauvaise

Un malaise généralisé en interne que Joan Laporta a confirmé dimanche soir, dans une sortie médiatique particulièrement virulente, après la victoire de son équipe face à Oviedo en Liga (3-0). « On en parlera quand tout sera bouclé. Il a annoncé qu’il ne voulait pas rester. C’est une situation désagréable », a d’abord annoncé le sulfureux homme d’affaires catalan devant les médias.

« On pourra reparler de comment tout s’est déroulé. Ce fut une surprise. On avait déjà un accord pour un autre scénario, pour quand il allait fêter ses 18 ans, mais de façon surprenante son agent nous a dit qu’on n’allait pas pouvoir réaliser ce qui avait été accordé. Nous ferons en sorte que ça termine de la meilleure manière possible pour les intérêts du Barça », a-t-il conclu, laissant donc entendre qu’un accord pour une prolongation avait été trouvé, mais qu’il a été rompu par le clan du joueur. Du côté de Paris, on se frotte déjà les mains…