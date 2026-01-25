Liga : le FC Barcelone se balade tranquillement contre le Real Oviedo

Dans le cadre de la 21e journée de Liga, le FC Barcelone recevait le Real Oviedo ce dimanche après-midi au Camp Nou avec l’objectif de poursuivre sa remontée au classement. Pour cette rencontre, Hansi Flick alignait son équipe dans un 4-3-3 offensif avec Joan García dans les buts. La défense était composée de la recrue hivernale João Cancelo, Pau Cubarsí, Eric García et Gerard Martín. Au milieu, Marc Casadó évoluait en sentinelle aux côtés de Dani Olmo et Frenkie de Jong, tandis que le trio offensif était formé par Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Raphinha. En face, le Real Oviedo d’Almada se présentait en 4-4-2 avec Aarón Escandell dans les cages, une ligne défensive composée de Lucas Ahijado, David Costas, David Carmo et Javi López. Le milieu était dense avec Hassan, Sibo, Colombatto et Ilyas Chaira, et un duo offensif était composé d’Alberto Reina et Federico Viñas.

La rencontre débutait sur un rythme soutenu et Oviedo se montrait immédiatement dangereux. Federico Viñas était alerté dans la surface après un centre de Chaira, mais la défense barcelonaise parvenait à le contrer (2e). Le Barça tentait de poser le jeu mais se montrait fébrile techniquement, multipliant les pertes de balle dans l’entrejeu. Oviedo en profitait et se créait une grosse occasion lorsque Chaira frappait puissamment du droit à la suite d’une erreur de relance de Dani Olmo, sans toutefois trouver le cadre (29e). Les visiteurs continuaient de pousser et Hassan obligeait Joan García à une intervention ferme sur une frappe croisée (40e). Barcelone réagissait en fin de période, Raphinha était stoppé par une superbe parade d’Escandell après une frappe du gauche (45e+2), tandis que Lewandowski manquait le cadre de peu sur un centre d’Eric García (44e). À la pause, le score restait nul malgré des occasions franches de part et d’autre.

Le bijou de Lamine Yamal

Au retour des vestiaires, le FC Barcelone revenait avec de bien meilleures intentions et imposait un pressing plus intense. Cette domination finissait par payer lorsque Lamine Yamal contrait un dégagement adverse et permettait à Raphinha de servir Dani Olmo en retrait, dont la frappe croisée faisait mouche (52e, 1-0). Oviedo accusait le coup et commettait une nouvelle erreur défensive quelques minutes plus tard. En effet, David Costas perdait le ballon dans son camp et offrait une opportunité à Raphinha, qui lobait Escandell avec sang-froid pour faire le break (57e, 2-0). Le Barça continuait de maîtriser le tempo et Yamal se montrait très remuant, obligeant le portier oviedista à une nouvelle intervention sur une frappe croisée puissante (62e).

La domination catalane se confirmait en fin de rencontre et Barcelone scellait définitivement le sort du match sur un geste de grande classe. Sur un superbe service de Dani Olmo, Lamine Yamal réalisait un magnifique ciseau acrobatique qui terminait au fond des filets, laissant Escandell sans réaction (73e, 3-0). Emoussé physiquement, Oviedo ne parvenait plus à se montrer dangereux face à une défense barcelonaise désormais bien en place. Le FC Barcelone s’imposait logiquement (3-0) au terme d’une seconde période totalement maîtrisée. Grâce à ce succès, les Blaugrana confirment leur bonne dynamique en championnat et engrangeaient trois points précieux dans la course au haut du classement, tandis que le Real Oviedo repartait du Camp Nou sans avoir su concrétiser ses temps forts de la première période.