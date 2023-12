Lorient - OM : le nouveau coup de sang de Gennaro Gattuso sur la mentalité de son groupe !

L’Olympique de Marseille va mieux. Plongés dans une crise certaine, les Olympiens relèvent la tête ces derniers jours et la situation comptable le prouve. Sur la pelouse du Moustoir, dimanche soir, les hommes de Gennaro Gattuso ont ainsi signé une quatrième victoire de rang, toutes compétitions confondues, face au FC Lorient (4-2). Un succès précieux permettant aux Phocéens de remonter à la sixième place de Ligue 1, à quatre points seulement de Lille, au pied du podium. Symbole de ce renouveau ? La nouvelle prestation XXL réalisée par Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un doublé et élu homme du match par la rédaction FM. Pourtant et à l’instar de ses coéquipiers, le Gabonais a surtout rayonné au cours du premier acte avant de vivre une seconde période, bien plus indigeste.

Dans les chiffres, le constat est d’ailleurs implacable. Si l’OM a tenté 17 tirs lors des 45 premières minutes, une seule petite tentative est à noter au retour des vestiaires. De quoi ternir les très belles choses entrevues en début de rencontre. Tourné vers l’attaque, mis en confiance par ce système en 3-5-2 et très intéressant dans l’intensité, le collectif marseillais s’est, en effet, progressivement délité. Beaucoup plus fragile individuellement et bien moins compact et équilibré, le club olympien a alors subi les vagues lorientaises. Surpris à deux reprises et réduits à dix en fin de match après l’expulsion de Jonathan Clauss, les Marseillais ont finalement préservé l’essentiel mais n’ont cependant pas échappé aux foudres d’un certain Gennaro Gattuso, présent au micro de Prime Vidéo à l’issue de la rencontre.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Marseille 23 15 6 6 5 4 22 16 16 Lorient 12 15 -9 2 6 7 20 29

Gennaro Gattuso n’a pas du tout aimé la mentalité !

Fou de rage, à de nombreuses reprises, sur son banc, le technicien italien a ainsi régulièrement été aperçu en train de réprimander ses joueurs, allant même jusqu’à exploser une bouteille qui se trouvait malheureusement sur son chemin… Si ce comportement plutôt étonnant n’a pas manqué de faire sourire Amine Harit ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, l’ancien coach de Valence ne semblait, lui, pas se contenter du début de match canon des siens. Et la seconde période lui donnera finalement raison… «C’est vraiment difficile à expliquer, je ne suis pas vraiment content, on doit améliorer pas mal d’aspects, on a terminé ce match à dix mais on doit changer notre mentalité. Il n’y avait plein de choses qui ne m’allait pas, c’est une question de mentalité et on doit vraiment s’améliorer sur ça, même à 3-0. On a très bien joué mais les choses peuvent vite basculer avec ces problèmes de mentalité», pestait, à ce titre, l’intéressé. Un constat également dressé par Jordan Veretout, lui aussi amer de cet OM à deux visages.

«On a fait une très bonne première mi-temps mais on ne doit pas se contenter de ça. Notre seconde mi-temps n’est pas à l’image de ce qu’on veut faire. On doit retenir ce qu’on a fait en première période et le faire sur un match entier. Le système ? C’est la décision du coach mais on est bien avec ce système, on l’a bien fait à Lyon aussi, derrière on a de la sécurité, on arrive à aller chercher haut, on est bien sur le terrain mais on ne doit pas se contenter d’une seule mi-temps. On n’a pas le droit de concéder autant d’occasions car à 4-3 le match aurait été différent», jugeait le milieu phocéen avant de revenir sur les colères piquées par son entraîneur. «Il a raison dans les faits, il nous a félicités mais c’est quelqu’un de rigoureux et la deuxième mi-temps, ça ne lui plaît pas et c’est normal. On ne peut pas se relâcher et Lorient l’a démontré ce soir, à 4-3 ça pouvait être le feu à la fin et on était pas à l’abri d’un match nul. Il faut juste continuer avec les ingrédients mis dans cette première mi-temps». Oui, l’OM a empoché trois nouveaux points précieux dans la course à l’Europe mais Gennaro Gattuso en attend bien plus, notamment sur l’exigence et la mentalité de son groupe…