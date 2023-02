Bundesliga : Fribourg accroché par le Bayer Leverkusen

Duel intéressant de la 22e journée de Bundesliga, le match entre Fribourg (5e) et le Bayer Leverkusen (11e) a été rythmé et fort intéressant. Les hommes de Christian Streich ont dégainé les premiers avec un but de Vincenzo Grifo juste avant la demi-heure de jeu (29e).

De son côté, le Bayer Leverkusen a su arracher l’égalisation en seconde période grâce à son buteur iranien Sardar Azmoun bien servi par Mitchel Bakker (67e). Les deux équipes se quittent sur un match nul 1-1 qui n’arrange personne.

