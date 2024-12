Coupe d’Allemagne : Wolfsbourg gifle Hoffenheim, le Hertha Berlin chute en prolongations à Cologne

Ce mardi soir, à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne, Cologne recevait le Hertha Berlin et Hoffenheim se déplaçait sur la pelouse de Wolfsbourg. Au bout du bout des prolongations, le club de la capitale allemande s’est incliné après avoir souffert tout le match. Sur la pelouse de Cologne, le Hertha Berlin s’est incliné après avoir pourtant ouvert le score d’entrée grâce à Ibrahim Maza sur pénalty (0-1, 12e). Réduit à 10 après l’expulsion de Deyovaisio Zeefuik (25e), le Hertha s’est accroché jusqu’au bout malgré l’égalisation rapide sur un contre son camp de Florian Niederlechner (1-1, 30e), mais il s’est finalement incliné à cause d’un tir au but inscrit dans les ultimes secondes par Dejan Ljubicic (2-1, 120+1e).

La suite après cette publicité

Wolfsbourg s’est offert une victoire nette et sans bavure face à Hoffenheim, notamment grâce à deux buts en quatre minutes signés Denis Vavro (1-0, 63e) et Jonas Wind (2-0, 67e), avant que Yannick Gerhardt ne vienne parachever la fête (3-0, 85e). Les loups rejoignent ainsi plusieurs autres gros clubs en quart de finales comme Stuttgart, ou encore Leverkusen, tombeur du Bayern Munich ce lundi.