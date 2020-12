Mercato : l'OGC Nice veut recruter un défenseur central

Eliminé de Ligue Europa suite à son revers jeudi soir face au Bayer Leverkusen (2-3), l'OGC Nice a décidé de limoger son entraîneur Patrick Vieira. Son adjoint Adrian Ursea dirigera le Gym jusqu'à la fin de la saison. Interrogé sur RMC Sport, Julien Fournier, directeur du football des Aiglons, a évoqué en parallèle le mercato niçois.

Suite à la longue indisponibilité de Dante, le club azuréen va sûrement se renforcer en charnière centrale. « Oui on est au travail pour recruter un défenseur. C'est facile de prendre un joueur mais on recherche des caractéristiques spécifiques et pas juste rajouter un joueur à l'équipe, » a ainsi commenté Fournier. Reste à savoir si l'OGC Nice parviendra à trouver son bonheur dans les prochaines semaines...