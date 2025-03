Alassane Pléa a régalé Gladbach pour sa 200e en Bundesliga

Jour de fête respecté pour Alassane Pléa. Titulaire ce samedi face à Leipzig en championnat, l’international tricolore (1 sélection) a permis à son équipe de s’imposer 1-0 en marquant l’unique but de la rencontre après la pause (56e). Une bien belle récompense pour celui qui avait été mis à l’honneur avant le coup d’envoi.

En effet, Pléa a dépassé la barre des 200 matchs disputés en Bundesliga avec le Borussia Mönchengladbach, pour un cumul de 56 buts et 42 passes décisives. Un bilan plus qu’honorable, qui fait inévitablement de l’ancien Niçois un joueur marquant de ces dernières années au club. L’attaquant de 32 ans, arrivé en 2018 en Allemagne, est lié aux Poulains jusqu’en 2026. Cette saison, il totalise 10 buts et 5 passes décisives en championnat.