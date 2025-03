BL : le Bayern Munich renoue avec la victoire, Gladbach piège Leipzig

Battu et tenu en échec lors des deux dernières journées de Bundesliga, le Bayern Munich avait la mission de renouer avec le succès ce samedi face à Sankt Pauli. Sous la pression d’un Bayer Leverkusen vainqueur vendredi, les Bavarois n’ont pas tremblé malgré un match plus compliqué que prévu. Même si Kane a rapidement ouvert le score sur un caviar d’Olise qui a profité à Kane (17e), le promu a réagi rapidement grâce à Elias Saad, qui a profité d’un marquage laxiste pour égaliser (1-1, 27e). Pour autant, les hommes de Vincent Kompany ont pu compter sur un Leroy Sané inspiré au retour des vestiaires pour repartir avec la victoire grâce au doublé de l’ailier allemand (53e, 71e). Avec ce succès, le Bayern reprend sa marche en avant et six points d’avance sur son dauphin, le Bayer Leverkusen.

Dans le même temps, le RB Leipzig, qui aspire à une qualification en Ligue des Champions, a perdu des points précieux face à un concurrent direct. En déplacement sur la pelouse de Mönchengladbach, les coéquipiers de Xavi Simons se sont inclinés sur la plus petite des marges sur un but d’Alassane Pléa en seconde période. Avec ce succès précieux, les locaux grimpent à la cinquième place et doublent leurs adversaires du jour. Privé de Mohamed Amoura, suspendu, Wolfsburg s’est incliné à domicile contre Heidenheim (0-1) et loupe une occasion en or de revenir au plus près de ses adversaires dans la course aux places européennes. Pas de vainqueur entre Hoffenheim et Augsburg (1-1) quand la lanterne rouge Holstein Kiel s’est lourdement incliné sur ses bases face au Werder Brême (0-3).

Les résultats du multiplex de 15h30 :

Bayern Munich 3-2 Sankt Pauli : Kane (17e), Sané (53e, 71e) / Saad (27e), Ritzka (90+3e)

Mönchengladbach 1-0 Leipzig : Plea (56e)

Hoffenheim 1-1 Augsburg : Kramaric (71e) / Essende (46e)

Wolfsburg 0-1 Heidenheim : Pieringer (16e)

Holstein Kiel 0-3 Werder Brême : Ducksch (25e), Agu (59e), Grüll (90+3e)