JT Foot Mercato : ça chauffe déjà pour Cristiano Ronaldo et Ole Gunnar Solskjaer à MU

Manchester United voit flou

Manchester United et surtout son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, sont sous pression depuis quelques semaines. Sur les 6 derniers matches, toutes compétitions confondues, les Red Devils ont obtenus que deux victoires, dont une à la dernière seconde, en Ligue des Champions, contre Villareal. Mais surtout, ils ont été défaits à trois reprises, et n'ont pu obtenir qu'un match nul contre Everton, 1-1, ce week-end. Tout de suite, les regards se sont tournés vers le coach norvégien. Ses choix font débat en Angleterre. Lors de la dernière rencontre de championnat, Ole Gunnar Solskjaer a décidé de laisser sur le banc ses cadres, notamment Cristiano Ronaldo ou encore Paul Pogba. Interrogé sur ses choix à l'issue de la rencontre, le manager n'a absolument pas regretté ce choix : «Vous devez gérer la charge de travail des joueurs et la décision pour moi était la bonne.» Ses détracteurs se demandent alors combien de temps il va pouvoir tenir sous la pression.

Ronaldo sous le feu des critiques

Cristiano Ronaldo réalise un retour de rêve avec Manchester United. Pourtant, avec 5 buts en 7 matches toutes compétitions confondues, l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo est l'objet des critiques. Sur le plateau de Sportnieuws, un ancien de la maison n'a pas été tendre avec le Portugais : Danny Blind. «Ronaldo n'a pas vraiment besoin de jouer un rôle actif. Normalement, l'attaquant court d'un défenseur central à l'autre. [...] Ronaldo n'a pas fait ça, il n'est pas comme ça. Il ne pense qu'aux buts et espère que les autres vont conquérir le ballon». La légende des Red Devils Garry Neville a également donné son avis sur CR7. Il explique que ce dernier mettait une grande pression à son coach, par ses sautes d’humeur. En effet, ce week-end, on a pu voir le portugais passablement énervé après la contre-performance contre Everton. «Des actions comme celle-là - et Cristiano est assez intelligent pour le savoir - vont mettre une réelle pression sur le manager, plus de pression que celle que subit déjà Ole Gunnar Solskjaer. Je pense que c'est quelque chose qui doit être géré au cours des deux prochains mois. Cristiano ne va pas toujours marquer, il ne va peut-être pas jouer tous les matchs. Mais je pense que s'il s'en va comme ça, cela va mettre une pression énorme sur Solskjaer».

Kylian Mbappé sort du silence

Le feuilleton Kylian Mbappé au Real de Madrid a agité l'été. Pour la première fois, l'attaquant français confirme «qu'il avait bien exprimé auprès du PSG le désir de quitter le club». Dans un entretien réalisé dans l'émission de RMC "Rothen s'enflamme" ce lundi 4 octobre, il a assuré que les dirigeants parisiens ont refusé de le vendre, contre sa volonté. «J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité», déclare-t-il. Kylian a également donné sa version des faits, concernant ses multiples refus de prolonger : «Les gens ont dit que j'avais refusé six ou sept offres de prolongation, que je ne veux plus parler à Leonardo, ce n'est absolument pas vrai». Préparez-vous, l'été prochain sera encore riche d'actualités concernant l'avenir du champion du monde.