Lens - OM : les notes du match

« Il n’y a qu’une seule réponse à donner, c’est sur le terrain. (…) Plus jamais ça ». Avant le coup d’envoi du choc face à l’Olympique de Marseille, Joseph Ourghelian annonçait déjà la couleur : quatre jours après l’humiliation historique en Ligue des Champions, le RC Lens devait réagir ce dimanche en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Ce rebond n’est finalement pas arrivé puisque les Lensois se sont inclinés à domicile (1-2), au terme d’un match qui avait démarré de la pire des manières. Dès l’arrivée des joueurs sur le terrain, le public de Bollaert a fait comprendre son mécontentement avec des sifflets pour accompagner l’échauffement. Synonyme d’une soirée qui s’annonçait particulièrement mouvementée pour les hommes de Yannick Cahuzac.

La suite après cette publicité

Après seulement deux minutes de jeu, Gradit tentait de trouver en retrait pour Baidoo, mais l’Autrichien était surpris et pensait que Risser était dans son but pour réceptionner la passe. Baidoo se faisait devancer par Amine Gouiri qui avait bien lu l’action, avant de pousser le ballon au fond des filets (0-1). Un but gag pour lancer parfaitement les Marseillais et signer son deuxième but de la semaine, après Leverkusen en C3. Malgré cette déconvenue, les Lensois ont rapidement relevé la tête et se sont installés progressivement dans le match. À la 20e minute, Florian Sotoca récupérait le ballon sur la droite devant la surface olympienne. Après avoir résisté à Gouiri, il centrait vers le premier poteau en retrait pour Florian Thauvin, dont la tête battait De Lange pour l’égalisation (20e, 1-1). La rencontre s’est ensuite emballée : Gouiri trouvait la barre cinq minutes après, avant qu’Harit ne s’offre un beau slalom dans la défense lensoise (39e). Dans le temps additionnel, Paixão remisait directement sur Titraoui, à l’entrée de la surface, qui frappait vite face à De Lange, forcé à l’arrêt (45e+1).

La belle histoire Abdallah

En début de seconde période, l’OM proposait un visage plus séduisant avec plusieurs opportunités depuis l’extérieur de la surface, mais les tentatives de Paixão (53e, 57e) et de Nnadi (55ᵉ) n’inquiétaient pas Risser. À la 61ᵉ minute, Thauvin renversait vers Hazard, qui trouvait Sotoca. Son centre pour Udol était finalement effleuré de peu par l’ancien Messain. Le latéral gauche artésien remettait ça, 11 minutes plus tard, mais il ne réussissait pas à ajuster sa tête (72e).

La suite après cette publicité

Pour redonner de l’allant à son front offensif, Bruno Genesio lançait Keylianne Abdallah et Angel Gomes à la place d’Amine Harit et Himad Abdelli, à la 77e minute. Un coaching plus que payant. Cinq minutes plus tard, l’OM prenait l’avantage en partie grâce à ses remplaçants : Gomes distillait un joli ballon vers la gauche de la surface pour Paixão. Le Brésilien devançait ensuite la sortie de Risser et centrait devant le but. Si Gouiri reprenait, mais était contré par Baidoo, le ballon revenait sur la droite de la surface où Keyliane Abdallah propulsait le cuir au fond des filets (82e, 1-2). Une belle rédemption pour le minot, renvoyé en réserve la semaine passée par Genesio. Grâce à ce succès, l’OM enchaîne une 5e victoire consécutive en Ligue 1 et confirme son excellente forme du moment. Les Olympiens sont désormais 4es, tandis que Lens conclut sa semaine de la pire des manières et est 11e.

La suite après cette publicité

L’Homme du match

- Gouiri (8) : il a parfaitement lancé l’OM en profitant de l’énorme erreur de la défense lensoise pour ouvrir le score dès la 2e minute. L’attaquant algérien aurait même pu s’offrir un doublé quelques instants plus tard, mais sa déviation sur un excellent centre de Paixão a trouvé la transversale (25e). Très présent dans la surface, il a totalisé quatre tirs, dont deux cadrés, pour un total de 1,36 xG. Il a beaucoup pesé sur la défense lensoise et largement contribué au succès marseillais, alors qu’il était aussi impliqué sur le deuxième but phocéen.

RC Lens

Lens

- Risser (4) : rapidement mis en difficulté par les erreurs de sa défense, le portier lensois aura vécu une rencontre compliquée face à l’Olympique de Marseille. Dès la 2e minute, il encaisse un premier but après une mésentente entre ses deux défenseurs centraux, qui permet à Amine Gouiri de marquer dans le but vide. À la 24e minute, il est sauvé par sa barre transversale sur une nouvelle tentative de l’attaquant marseillais. Il se distingue toutefois par une superbe parade réflexe sur une frappe puissante d’Amine Harit qui prenait la direction de la lucarne au premier poteau. Sur le deuxième but olympien, il ne peut pas grand-chose, pris de vitesse à la suite d’une nouvelle passe en retrait mal négociée par sa défense. Auteur de deux arrêts au total, il se montre en revanche beaucoup moins convaincant dans son jeu au pied. Ses relances manquent cruellement de précision, avec seulement cinq longs ballons réussis sur 24 tentés, empêchant régulièrement son équipe de ressortir proprement.

La suite après cette publicité

- Gradit (3,5) : une soirée difficile pour le défenseur lensois, impliqué dès la 2e minute dans l’ouverture du score marseillaise. Sur une passe en retrait mal assurée, il manque de vigilance et ne prend pas suffisamment d’informations sur la présence des attaquants adverses dans son dos, provoquant une situation dont profite finalement Amine Gouiri. Une erreur qui donne le ton de sa rencontre, puisqu’il ne parvient jamais à retrouver de la sérénité face aux offensives olympiennes. Régulièrement mis en difficulté par la mobilité et les accélérations de Paixão sur son côté, il souffre dans les un-contre-un et ne remporte que deux de ses six duels. Son manque d’anticipation et ses erreurs de placement l’obligent également à commettre des fautes lorsqu’il se retrouve dépassé. Il est remplacé par Aguilar (84e).

- Baidoo (3) : difficile d’imaginer pire entame pour le défenseur autrichien, directement responsable de l’ouverture du score marseillaise dès la 2e minute. Sur une passe en retrait, il laisse inexplicablement filer le ballon devant lui, pensant que son gardien se trouve derrière pour le récupérer. Une erreur dont profite immédiatement Amine Gouiri pour marquer dans le but vide. Visiblement perturbé par cette énorme faute d’inattention, il peine à retrouver ses repères durant le premier acte. Mais au retour des vestiaires, son visage change complètement. Beaucoup plus concentré et autoritaire dans ses interventions, il multiplie les efforts pour contenir les offensives olympiennes, avec cinq récupérations, une interception et quatre dégagements précieux dans les moments chauds. Il retrouve également de la sérénité balle au pied, se montrant intéressant dans ses relances.

- Todibo (3,5) : pourtant très à l’aise balle au pied, le défenseur aura affiché un visage bien moins rassurant dans ses interventions défensives. Propre et précis dans ses relances, il parvient régulièrement à ressortir le ballon avec justesse, mais ses qualités techniques contrastent avec ses nombreuses difficultés à contenir les attaquants olympiens. Souvent pris de vitesse dans les un-contre-un, il manque de sérénité et peine à imposer son autorité dans les duels. Avec seulement 43 % de duels remportés et deux récupérations sur l’ensemble de la rencontre, il ne parvient pas à apporter la solidité attendue dans l’arrière-garde lensoise. Malgré sa volonté de participer à la construction du jeu, ses lacunes défensives prennent largement le dessus sur ses bonnes intentions balle au pied.

- Abdulhamid (4) : constamment mis en difficulté sur son couloir droit, le piston lensois aura vécu une rencontre particulièrement compliquée face aux offensives marseillaises. Souvent dépassé par les mouvements et les accélérations de ses adversaires, il peine à contenir les attaques olympiennes et ne parvient jamais à véritablement sécuriser son côté. Son manque d’assurance défensive se retrouve également dans son apport offensif, bien trop limité pour un joueur évoluant à ce poste. Très discret dans ses projections, il n’offre que trop rarement des solutions à ses partenaires et ne réussit pas à exploiter les espaces lorsqu’il reçoit le ballon. Ses quelques tentatives de centre manquent de précision et ne trouvent jamais preneur dans la surface adverse. Incapable de faire la différence dans les deux sens du jeu, il traverse la rencontre sans parvenir à inverser la tendance. Il est remplacé par Skoras (88e).

- Titraoui (4,5) : techniquement à l’aise dans l’entrejeu lensois, le milieu de terrain aura montré de belles qualités balle au pied, sans parvenir à compenser ses nombreuses lacunes défensives. Juste avant la pause, il passe tout près de remettre son équipe dans la rencontre en profitant d’une mauvaise relance marseillaise. Seul à l’entrée de la surface, il décoche une frappe qui prend la direction de la lucarne, mais se heurte à une superbe parade de De Lange. Capable de se sortir de situations compliquées grâce à sa maîtrise technique, il se montre intéressant dans ses remontées de balle et sa volonté de faire progresser le jeu. En revanche, son apport défensif laisse clairement à désirer. Avec seulement un duel remporté sur six et trois fautes commises, il manque d’impact dans la récupération.

- Haidara (5,5) : véritable combattant dans le milieu lensois, le milieu de terrain aura été précieux par son engagement et son activité défensive face aux Marseillais. Très généreux dans les efforts, il multiplie les courses et les interventions pour récupérer le ballon dès sa perte, imposant régulièrement sa puissance physique à ses adversaires. Avec six récupérations et deux interceptions, il parvient à perturber la circulation du ballon olympienne et à apporter une certaine solidité au milieu de terrain. Balle au pied, il cherche également à participer à la construction du jeu, même si ses relances manquent parfois de précision et ralentissent les offensives lensoises. Moins convaincant dans l’utilisation du ballon que dans sa capacité à le récupérer, il est remplacé par Cuisance (68e).

- Udol (6) : infatigable sur son couloir gauche, le piston lensois aura été l’un des joueurs les plus actifs de son équipe. Très généreux dans les efforts, il multiplie les allers-retours entre la défense et l’attaque, apportant constamment des solutions à ses partenaires. Particulièrement intéressant dans ses projections, il n’hésite pas à prendre la profondeur pour se retrouver dans la surface adverse et participer aux offensives lensoises. Sa qualité de centre et sa disponibilité permettent régulièrement d’apporter du danger sur le côté gauche. Défensivement, il ne néglige pas ses responsabilités et se distingue par six récupérations.

- Thauvin (6,5) : face à son ancien club, l’Olympique de Marseille, l’international français aura été l’un des Lensois les plus dangereux de la rencontre. Dès la 6e minute, il se procure une première occasion sur un superbe centre d’Udol, mais sa tête passe de peu au-dessus de la barre transversale. Treize minutes plus tard, il trouve finalement le chemin des filets pour égaliser. Parfaitement placé dans la surface, il reprend de la tête un centre de Florian Sotoca et ne laisse aucune chance à De Lange en envoyant le ballon dans le petit filet. Très actif offensivement, il multiplie les déplacements, les déviations et les initiatives pour tenter de déstabiliser la défense olympienne. Avec quatre frappes tentées, il s’impose comme l’un des principaux dangers lensois, même si ses choix manquent parfois de justesse et que certaines actions sont gâchées par trop de précipitation. Il se montre également volontaire dans le pressing, cherchant à imposer un premier rideau défensif haut, sans toujours être suivi par ses partenaires.

- Sotoca (6,5) : véritable moteur de l’attaque lensoise, l’attaquant français aura été l’un des joueurs les plus entreprenants de son équipe. Dès la 19e minute, il se distingue par un superbe travail dans la surface adverse, éliminant plusieurs défenseurs avant de déposer un centre parfait sur la tête de Florian Thauvin, qui n’a plus qu’à conclure. Un geste de grande classe qui récompense son activité offensive. À la 34e minute, il réalise un nouveau raid solitaire, mais fait preuve d’un peu trop d’altruisme en cherchant une passe compliquée vers Thauvin plutôt que de tenter sa chance alors qu’un angle de frappe s’offrait à lui. Toujours disponible, il multiplie les appels, les déviations intelligentes et les courses pour offrir des solutions à ses partenaires. Son investissement se ressent également à la perte du ballon, où il n’hésite jamais à revenir défendre et à exercer un pressing constant sur les premières relances marseillaises. Avec deux récupérations et cinq duels remportés sur six, il fait parler son physique et sa combativité. Il est remplacé par Kadile (84e).

- Hazard (3) : complètement transparent à la pointe de l’attaque lensoise, le Belge n’aura jamais réussi à peser sur la défense marseillaise. Très peu sollicité par ses partenaires, il traverse la rencontre sans se procurer la moindre occasion, terminant son match avec aucune frappe tentée et seulement 26 ballons touchés en 68 minutes. Ses rares interventions se limitent à quelques déviations pour tenter de réorienter le jeu, sans véritablement créer de danger ni permettre à son équipe de progresser offensivement. Il est remplacé par Mesloub (68e).

Olympique de Marseille

- De Lange (7) : le portier phocéen a été l’un des grands artisans de la victoire marseillaise. Malgré le but encaissé, il a multiplié les interventions décisives pour préserver l’avantage de son équipe. Auteur de cinq arrêts, il a notamment repoussé plusieurs occasions franches lensoises et réalisé une excellente intervention devant Udol (72e). De Lange a largement compensé les difficultés défensives de ses coéquipiers, avec ce superbe arrêt sur Titraoui (45e), à la suite de la passe manquée de Paixão. Une prestation de très haut niveau qui a permis à l’OM de repartir de Bollaert avec les trois points.

- Weah (5,5) : l’Américain aura été beaucoup sollicité par Udol et Sotoca sur son côté droit. Et malgré quelques errances techniques, il aura été efficace avec 6 duels gagnés (100% de réussite) pour éviter à l’OM de concéder la défaite. Offensivement, il a tenté de lancer en profondeur ses attaquants, à l’image d’Abdelli (14e), mais cela aura été bien trop faible pour faire basculer la rencontre puisqu’il a manqué de précisions pour trouver ses partenaires.

- Egan-Riley (5) : de nouveau aligné en défense centrale, CJ a livré une prestation assez mitigée face à Lens. S’il s’est montré relativement propre dans la relance, avec 56 passes réussies sur 64 (88 %), et a remporté trois de ses cinq duels aériens, le défenseur marseillais a en revanche manqué de vigilance sur le but de Florian Thauvin, avec un mauvais placement qui a permis au Lensois de faire la différence. Malgré quatre dégagements et une interception, cette erreur pèse dans son bilan et ternit une prestation globalement correcte.

- Aguerd (6) : le défenseur marocain s’est notamment rendu coupable d’une erreur de relance devant Hazard dès la 9e minute, avant de se rattraper quelques instants plus tard avec un bon tacle devant Florian Thauvin (14e). Plutôt propre dans la distribution, il a également signé sept récupérations. En revanche, il n’a remporté aucun duel sur trois disputés. Une copie imparfaite, marquée par quelques interventions utiles, mais aussi des difficultés dans l’impact défensif.

- Garcia (4) : le Suisse a livré un match plutôt correct dans l’ensemble, mais son match a été terni par son implication sur le but de Thauvin. Le latéral marseillais a affiché un placement approximatif sur cette action, laissant trop d’espace à l’attaquant lensois. Malgré cette erreur, il a montré de bonnes choses défensivement et s’est appliqué dans la relance. En revanche, il n’a pas du tout été en vue offensivement et a manqué de précision technique sur les centres.

- Nnadi (6) : il a réalisé une bonne prestation dans l’ensemble, mais on aurait aimé le voir davantage exister dans ce match, surtout quand l’OM avait le dessus. Le milieu marseillais a tout de même récupéré sept ballons et affiché une bonne précision technique. Il a toutefois souffert face à l’entrejeu lensois, qui a globalement pris le dessus dans le secteur et l’a notamment dépassé lors de son temps fort en première période. Malgré des statistiques individuelles plutôt solides, Nnadi n’a pas toujours réussi à peser sur les débats lorsque les Sang et Or ont accéléré. Remplacé par Kondogbia (90e+1).

- Höjbjerg (4) : le Danois est passé à côté de sa première période. Dépassé dans l’entrejeu lors du temps fort lensois en première période, le Danois n’a jamais réellement réussi à imposer son rythme ni à soulager son équipe. Pire encore, il porte une lourde responsabilité sur le but de Florian Thauvin : il lâche complètement le marquage de l’attaquant lensois et lui permet de se retrouver en position idéale pour marquer. Malgré une meilleure forme en seconde période, ses statistiques ne suffisent pas à masquer une prestation défensive insuffisante.

- Harit (5) : il a été l’un des rares Marseillais à tenter d’apporter du danger offensivement, sans pour autant se montrer suffisamment décisif. Le Marocain s’est notamment procuré une belle occasion à la 39e minute, obligeant Risser à s’employer. Mais cette tentative est restée l’une de ses rares contributions marquantes. Trop peu influent dans les derniers mètres, il n’a réussi aucun de ses deux dribbles et n’a pas toujours fait les meilleurs choix. Son activité n’a donc pas suffi et il a été remplacé par Abdallah (78e), héros de ce match après avoir offert le but de la victoire.

- Abdelli (4,5) : à l’instar du milieu de terrain marseillais, il a eu beaucoup de mal à exister et à se montrer décisif pour trouver ses partenaires offensifs. S’il n’a pas été particulièrement dangereux devant le but avec des erreurs dans le dernier geste et a parfois manqué d’impact dans les duels, il a apporté de la justesse dans le jeu marseillais et signé une prestation plutôt convaincante, notamment dans le dernier quart d’heure. Remplacé par Gomes (78e), auteur d’une très belle entrée en fin de match.

- Paixão (5,5) : le Brésilien a été l’un des Marseillais les plus en vue offensivement, mais cela a été marqué par beaucoup de déchets. Dès la 18e minute, le Brésilien s’est procuré une belle occasion, mais a manqué le cadre, avant de délivrer un excellent centre pour Amine Gouiri à la 25e minute. Décevant dans les duels, son match a également été marqué par une énorme erreur de relance à la 45e minute, qui a offert une occasion dangereuse aux Sang et Or. Heureusement pour lui, il a ensuite été décisif sur le but de la victoire marseillaise. Une contribution capitale qui sauve finalement sa prestation et fait oublier en partie ses erreurs.

- Gouiri (8) : voir ci-dessus.