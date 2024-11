Premier League : Manchester United et Chelsea se neutralisent au terme d’un duel acharné

Quatorzième du championnat, Manchester United doit retrouver de la sérénité après le limogeage d’Erik Ten Hag. Face à une équipe solide, Ruud Van Nistelrooij, qui assure l’intérim, espérait avant la rencontre, avoir l’occasion de relancer son effectif. Mais le défi a été complexe. Opposés à domicile à Chelsea aujourd’hui, les Red Devils se sont toutefois montrés plus combatifs et ont logiquement glané le match nul (1-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Chelsea 18 10 +8 5 3 2 20 12 13 Man United 12 10 -3 3 3 4 9 12

La première réelle occasion de la partie a été en faveur des Blues. Sur un corner, Noni Madueke a sauté plus haut que la défense et réussi à placer une tête. Cette dernière s’est cependant écrasée sur le poteau droit (14e). Levi Colwill, attentif, a poursuivi l’action, mais son tir est également passé juste à côté de la cage. Les deux formations anglaises se rendaient ensuite coup pour coup. Après une offensive de Chelsea, Manchester contre-attaquait et Alejandro Garnacho enroulait une frappe vers l’axe, obligeant Robert Sánchez à s’interposer (23e). Peu de temps après, Nicolas Jackson a envoyé sa frappe vers le milieu du but mancunien (25e). André Onana l’a repoussée grâce à un superbe arrêt. Cole Palmer, qui avait profité d’un contre, a armé une lourde frappe qui a été contrée par un défenseur (34e). Dans la foulée, les Red Devils, qui avaient profité d’un contre, ont obtenu un coup franc idéalement situé aux abords de la surface. Bruno Fernandes n’est néanmoins pas parvenu à le transformer (36e).

Fernandes et Caicedo se répondent

Si les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score vierge, la prestation tactique et physique des acteurs a été bonne pendant la première partie du match. Manchester United n’a pas démérité, et son rival a su se montrer menaçant, comme à son habitude. Même constat à la reprise. Sur une séquence verticale, Pedro Neto se jouait de la défense et a placé un tir à ras de terre qui a frôlé le poteau d’Onana (54e). Le joueur s’est offert une autre occasion gâchée une dizaine de minutes après (65e), où sa tentative a été de nouveau bloquée par le gardien des Blues. Malgré la légère domination de Chelsea, la chance a tourné du côté de United. Robert Sanchez a fait faute sur Højlund dans sa surface (68e). Bruno Fernandes a trompé le portier et a transformé son penalty dans le coin inférieur gauche du but (70e, 1-0).

Le combat était toutefois loin d’être fini. Moises Caicedo, après un dégagement de la tête de Casemiro, a placé une reprise à 20 mètres dans la cage adverse (74e, 1-1). Un geste quasi parfait qui a permis à son équipe de recoller au score. Les nombreuses occasions de la fin de match n’ont rien changé au résultat final. À l’issue du match, le Manchester United de Van Nistelrooy pointe à la 13e place avec 12 points. De son côté, Chelsea s’offre la 4e position au tableau (avec 18 points), profitant ainsi de la défaite d’Arsenal.